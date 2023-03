Rekordowy występ Sochana w NBA. Zobacz, jak Polak bryluje wśród najlepszych

Maciej Piasecki

S tało się to, co stać się musiało. Jeremy Sochan od początku sezonu udowadnia, że NBA jest dla niego właściwym środowiskiem. Polak kilkukrotnie był już blisko, ale minionej nocy oficjalnie zaliczył pierwsze double-double w koszykarskiej elicie. Sochan poprowadził San Antonio Spurs do wygranej 110:99 nad Indiana Pacers.