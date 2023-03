Mezo i Liber nagrali cover swojego wielkiego hitu. Czy nowe "Aniele" jest lepsze?

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Mezo i Liber nagrali cover jednego z ich największych hitów. "Aniele" w nowej wersji to "Jakie masz dziś plany?" – piosenka znajdzie się na płycie "Legacy", który będzie wydany z okazji dwudziestolecia debiutanckiego albumu Meza.

Mezo i Liber nagrali cover piosenki "Aniele" pt. "Jakie masz dziś plany?". Fot. YouTube/ mezokracjapl

Mezo i Liber to raperzy, którzy najbardziej popularni byli na początku lat dwutysięcznych. W 2003 roku artyści połączyli siły i nagrali kawałek "Aniele", który był wielkim hitem. Teraz ponownie weszli do studia, by nagrać jego cover. Chociaż twórczość obu panów od początku plasowała się gdzieś na granicy pomiędzy rapem a popem, kawałek "Jakie masz dziś plany?" zdecydowanie bardziej przynależy do tego drugiego gatunku muzycznego.

– Mój pierwszy oficjalny singiel "Żeby nie było" oraz późniejsze "Aniele" to współpraca właśnie z Liberem. Zaczynaliśmy muzycznie razem i choć przez te 20 lat pozostawaliśmy przyjaciółmi, nie nagrywaliśmy wspólnie od bardzo dawna. Każdy skupiał się na swoich rzeczach. Tym razem połączył nas… tenis i wspólna wyprawa na turniej na Florydę, gdzie łączyliśmy sport i muzykę – mówił w rozmowie z portalem glamrap.pl Mezo.

– Tam powstał teledysk do nowej wersji "Aniele" pt. "Jakie masz dziś plany?" – ujawnił raper. – Momentami miałem już dość tej piosenki, bo gram ją zazwyczaj po dwa razy na każdym koncercie, ale w nowej, muzycznie odświeżonej, wersji przez producentów z Kofeina Music, oraz z nowym tekstem, dostała drugie życie. Ciekawe, jak odbierze je młodsze pokolenie słuchaczy, bo nasze roczniki na pewno wrócą do niej z sentymentem – podsumował.

– Mimo że mieliśmy dwie osobne kariery, cały czas pozostawaliśmy w kontakcie, bo oprócz muzyki, zawsze łączył nas sport. Pomysł wspólnego nagrania właśnie zrodził się przez sport, pierwotnie mieliśmy lecieć na Florydę tylko na turniej tenisowy, ale spontanicznie przed wylotem postanowiliśmy coś nagrać no i efekty tego można usłyszeć w piosence 'Jakie masz dziś plany?' – dodał Liber.

Jubileuszowa płyta "Legacy"

Utwór pochodzi z albumu "Legacy", który ma zostać wydany z okazji dwudziestolecia debiutanckiego albumu Meza "Mezokracja". Na płycie ma znaleźć się dwadzieścia najlepszych utworów artysty.