Lizzo zaśpiewała słynny utwór Rammstein w Berlinie. Nagranie podbija internet

Lizzo jest obecnie jedną z najbardziej znanych amerykańskich raperek. Piosenkarka nie boi się próbować nowych rzeczy i sprawdzać swoich sił w innych gatunkach muzycznych niż pop oraz rap. Podczas koncertu w Berlinie artystka wykonała słynny kawałek zespołu Rammstein. Nagranie z występu stało się viralem w internecie.

Lizzo zaśpiewała "Du Hast" zespołu Rammstein. Fot. Rex Features / East News

Lizzo, amerykańska raperka, laureatka Grammy i autorka hitu "About Damn Time", zaśpiewała cover piosenki "Du Hast" zespołu Rammstein w Berlinie.

Nagranie z koncertu w Niemczech podbija internet.

Till Lindemann i jego koledzy z kapeli wystąpią w 2023 roku w Polsce. Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

Lizzo zaśpiewała "Du Hast" zespołu Rammstein

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Lizzo urodziła się w Detroit w stanie Michigan. Karierę muzyczną rozpoczęła w 2010 roku, ale rozgłos uzyskała dopiero po dziewięciu latach swojej działalności scenicznej. W 2019 roku wystąpiła na gali BET Awards, gdzie wykonana przez nią piosenka zatytułowana "Truth Hurts" cieszyła się owacjami na stojąco. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest kawałek "Juice", który coverował m.in. Harry Styles.

Amerykanka jest laureatką czterech nagród Grammy - w 2023 roku odebrała statuetkę w kategorii "Nagranie Roku" za utwór "About Damn Time", która przez wiele miesięcy trendowała na TikToku.

Lizzo w trakcie międzynarodowej trasy koncertowej promującej czwarty album studyjny "Special" odwiedziła Niemcy. Zatrzymała się w Hamburgu, Kolonii oraz Berlinie. Już w pierwszym mieście zaśpiewała na scenie kilka wersów piosenki "Du Hast" zespołu Rammstein. Jak się okazało, były to zaledwie przygotowania do wykonania pełnego coveru piosenki niemieckiej kapeli metalowej.

Raperka zaskoczyła widzów koncertu w stolicy, odśpiewując cały kawałek Rammsteina. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym można usłyszeć, jak ubrana w obcisły żółty kombinezon Lizzo sprawdza swoją znajomość języka niemieckiego. Internauci chwalą ją za cover, pisząc, że czegoś takiego się nie spodziewali.

Koncert Rammstein w Polsce (2023 rok)

Rammstein, którego liderem jest Till Lindemann, ogłosił, że w 2023 roku wyruszy w europejską trasę koncertową - European Stadium Tour. Fani niemieckiej kapeli będą mieli okazję usłyszeć ich największe hity, czyli np. "Du hast", "Deutschland", "Engel" czy "Ich Will". Pierwszy koncert zaplanowano w Wilnie, a ostatni w Brukseli. Lindemann wraz z kolegami z zespołu zawita do Chorzowa już 30 lipca bieżącego roku. Koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim. Bilety trafiły do sprzedaży w czwartek 8 września 2022 roku. Informacje i linki do biletów znajdują się na stronie: Rammstein.com/tickets.

Warto nadmienić, że Rammstein w 2019 roku grał w Chorzowie. Występ ten przeszedł do historii. Miłośnicy zespołu dosłownie oszaleli z zachwytu. Byli pod wrażeniem zachowania muzyków, którzy pokazali solidarność ze społecznością LGBT, ale również całego show.

Podczas wykonania kawałka "Engel" jeden z członków zespołu Rammstein "przepłynął" na pontonie przez tłum ludzi, wymachując tęczową flagą.

Czytaj także: https://natemat.pl/471599,lewis-capaldi-przerwal-spiew-przez-tiki-tourette-a-pomogli-mu-fani-wideo