Dawid Kwiatkowski zdradził, ile zarabia. Po tej reakcji puściły mu nerwy

Dawid Kwiatkowski od lat rozwija swoją karierę na polskiej scenie muzycznej. Oprócz koncertów brał udział w obozach muzycznych i występuje w "The Voice Kids". Jakiś czas temu piosenkarz otworzył się na temat swoich zarobków. Powiedział, czy jest milionerem. W pewnym momencie podczas wywiadu puściły mu nerwy.

Dawid Kwiatkowski wyznał, że jest milionerem. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Dawid Kwiatkowski swoją karierę prowadzi już od ponad dekady. W tym czasie dorobił się sporego majątku

W sieci krąży jego szczere wyznanie na temat zarobków. Piosenkarz emocjonalnie zareagował na słowa Ralpha Kamińskiego

Od najmłodszych lat ciągnęło go do muzyki. Nagrywał covery i śpiewał w zespole "Two of Us". Próbował też swoich sił w programach typu talent-show, ale bezskutecznie. W końcu w 2013 roku nagrał swój debiutancki singiel, który świetnie się poniósł. Wokalista dostał za niego nawet kilka nagród.

Od tamtej pory jego kariera poszybowała w górę. Dziś ma na swoim koncie siedem albumów studyjnych, z czego dwa znalazły się na liście tych najchętniej kupowanych w kraju. Kwiatkowski jest często nazywany "polskim Justinem Bieberem". A jak zarabia?

Kwiatkowski jest milionerem?

Artysta przez dwoma laty wystąpił w podcaście "Dwa Światy" Ralpha Kamińskiego i dziennikarza Artura Rawicza. Teraz w sieci ponownie cieszy się popularnością jego wyznanie na temat zarobków. Pojawiało się już wiele różnych doniesień na temat tego, ile Dawidowi Kwiatkowskiemu udało się zebrać na koncie.

Ralph postanowił więc wprost zapytać go, czy jest milionerem. Wokalista wydawał się nieco zawstydzony tym pytaniem, ale odpowiedział: – No tak. Jestem milionerem.

Po tych słowach Kamiński przyznał, że w Polsce temat pieniędzy wciąż budzi wiele skrajnych emocji. Na to Kwiatkowski odpowiedział krótko, ale dosadnie: – Ja nikomu nie zaje**łem tych pieniędzy no.

Przypomnijmy, że w 2018 roku magazyn "Party" zgromadził informacje na temat tego, ile Dawid Kwiatkowski zarabia na różnych zajęciach. Wówczas podano, że piosenkarz gra ok. 100 koncertów rocznie, a za każdy miał otrzymywać mniej więcej 30 tys. złotych.

W dodatku śpiewał też na prywatnych imprezach czy w centrach handlowych. Tam ponoć proponowano mu jeszcze więcej na występ. To nie wszystko, bo muzyk brał udział w popularnych obozach muzycznych dla fanów. Według "Party" miał zarabiać na tym dodatkowe 2 miliony złotych.

Ponadto reklamował swoją markę odzieżową "David Yang". Z tego miał mieć ok. 200 tys. złotych dochodu.

Warto dodać, że Kwiatkowski występuje także jako juror "The Voice Kids" w TVP. Kuba Wojewódzki zapytał go kiedyś, o jego pogląd na temat współpracy z telewizją publiczną. – Gdzie jest miłość bliźniego u człowieka, który pracuje w TVP, gdzie dwie godziny przed jego programem, albo dwie godziny po jego programie jest szerzona nienawiść. To jest pytanie, bo nie rozumiem moich kolegów, którzy tam pracują. Czy to nie zgrzyta ci moralnie? – dopytywał.

– Myślę, że w programie, w którym biorę udział, czuć bardzo dużą miłość do bliźniego – odpowiedział lakonicznie Kwiatkowski.