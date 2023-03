Opozda zapowiada mocny wywiad o kulisach relacji z Królikowskim. "Dobrze by było sprostować..."

Joanna Opozda przyznała, że "nie czuje się w pełni wolna". Wszystko przez jej życiowe zawirowania z Antkiem Królikowskim. Aktora zapowiedziała "długi wywiad", w którym chciałaby wszystkim przedstawić, jak naprawdę wyglądało jej życie z gwiazdorem.

Opozda w końcu opowie o kulisach relacji z Królikowskim? fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Joanna Opozda w ostatnim czasie już nie wspominała o Królikowskim. Skupiła się na pracy i wychowywaniu synka Vincenta

W najnowszej rozmowie z mediami przyznała, że ten temat wciąż jej ciąży. Chce ujawnić ze szczegółami, przez co musiała przechodzić z ojcem jej dziecka

O burzliwych relacjach Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego słyszymy już od ponad roku. Para początkowo nie chciała "wywlekać brudów" przed publikę. Ostatecznie skończyło się jednak na tym, że zaczęli obrzucać się wzajemnie oskarżeniami. Padły zarzuty o "niepłacenie alimentów" czy "utrudnianie widywania się z dzieckiem".

Jednak przez ostatnie kilka tygodni oboje wprost nie wypowiadali się na temat swoich napiętych relacji.

Opozda chce opowiedzieć o Królikowskim?

Aktorka porozmawiała ostatnio z reporterką Jastrząb Post, której przyznała szczerze, że chciałaby ujawnić wszystko o życiowych perypetiach z Antkiem Królikowskim. Okazuje się, że od dłuższego czasu przymierza się do "oczyszczającego" wywiadu.

- Jak będę chciała kiedyś, to powiem, to się odezwę w tej sprawie. Ale jak już się odezwę, to to będzie długi, długi wywiad. To są poważne tematy. Myślę, że ścianka to nie jest miejsce, aby o tym dyskutować. (...) ja nie czuję się wolna. Wciąż mam wrażenie, że wokół mnie są ludzie, którzy starają się zapędzić mnie w róg, wrzucić do jakiejś klatki i zabrać mi tę wolność na każdej płaszczyźnie. Ja to czuję i jestem trochę tym przytłoczona - powiedziała.

Dodała też, że chciałaby w ten sposób sprostować kilka kwestii. Myśli jednocześnie cały czas o dobru swojego syna Vincenta.

- Zadaję sobie pytanie, co powiedziałby o tym kiedyś mój syn. Myślę o nim, kieruje się jego dobrem. On jest dla mnie ogromną motywacją do tego, aby to życie było jednak lepsze, spokojniejsze i nie komentować tych burz, bo po co wkładać kij w mrowisko - przyznała.

Przypomnijmy, że pierwsza połowa 2022 roku była zdominowana przez doniesienia na temat Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Aktorzy, którzy pobrali się w lipcu 2021 roku, rozstali się tuż po narodzinach syna Vincenta. Światło dzienne ujrzał bowiem romans gwiazdora.

Opozda już samotnie opuszczała porodówkę. Mama Vincenta nieraz wspominała, że tata chłopca się nim nie interesuje. On z kolei zarzucał byłej partnerce utrudnianie kontaktu z synem. Pojawiły się też zarzuty o niepłacenie alimentów.

Obecnie Joanna i Antek czekają na rozprawę rozwodową. W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że mają spotkać się na sali rozpraw dopiero pod koniec 2023 roku. Sprawy mocno namieszało też ostatnie zatrzymanie Królikowskiego przez policję. Okazało się, że był pod wpływem środków odurzających.

Aktor tłumaczył się później, że przyjmuje jedynie leczniczą marihuanę. Sprawę badają jednak służby. Antek po incydencie wydał oświadczenie, w którym napisał, że był w drodze do syna Vincenta, wówczas policjanci mieli otrzymać informację, że może on być pod wpływem narkotyków.