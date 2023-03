Świetne wieści dla polskich kibiców. Świątek kontra Linette w prestiżowym turnieju?

W środę 8 marca startuje BNP Paribas Open, znany lepiej jako turniej w Indian Wells. Na kortach w USA będzie można zobaczyć w akcji najlepsze tenisistki i tenisistów. Wśród nich nie zabraknie polskich akcentów. Co ciekawe, w drabince turniejowej Iga Świątek może w 1/8 finału trafić na... Magdę Linette.

Iga Świątek i Magda Linette mogą spotkać się w bezpośrednim pojedynku podczas turnieju w Indian Wells. Fot. Piotr Molecki/East News

Iga Świątek jest liderką światowego rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 roku

Magda Linette jest półfinalistką wielkoszlemowego Australian Open 2023

Raszynianka broni tytułu zdobytego przed rokiem na BNP Paribas Open

Dużo ciekawego grania szykuje się na tenisowym horyzoncie. Po występach Igi Świątek na kortach w Dosze oraz Dubaju, teraz liderka rankingu WTA zaprezentuje się w Stanach Zjednoczonych. Raszynianka bardzo dobrze wspomina ubiegłoroczne występy w turniejach w Indian Wells oraz Miami. Polka była najlepsza w obu, rozbijając wszystkie konkurentki.

Czy Świątek zdoła powtórzyć wyczyn z 2022 roku? Sunshine Double to z pewnością jedno z ciekawszych wyzwań w tenisowym kalendarzu, wyłączając turnieje wielkoszlemowe. Aby je zdobyć, Świątek musi rozpocząć od zwycięstwa w BNP Paribas Open.

Świątek kontra Linette w 1/8 finału?

Swoje mecze rozpoczęły kwalifikantki i kwalifikanci do turnieju. Wśród nich jest Magdalena Fręch, która pokonała pierwszą przeszkodę. Polka ograła Robin Montgomery w dwóch setach 7:6(4), 6:3. Fręch musi jednak nadal walczyć o miejsce w turniejowej drabince. Kolejną rywalką Polki w kwalifikacjach będzie Ashlyn Krueger. To ostatni stopień przed wejściem do turnieju głównego.

Niezależnie od przebiegu kwalifikacji, rozlosowano wspomnianą drabinkę, gdzie swoje rywalki poznały Świątek oraz rozstawiona z dwudziestką Magda Linette.

Pierwszą przeciwniczką liderki rankingu WTA będzie amerykańska tenisistka chińskiego pochodzenia Claire Liu bądź Belgijka Alison van Uytvanck. Świątek ma bowiem ten luksus, że z racji rozstawienia, rywalizację rozpocznie od meczu II rundy.

Podobny komfort ma Linette. Poznanianka zacznie od starcia z Czarnogórką Danką Kovinić albo Brytyjką Emmą Raducanu. Druga z wymienionych to mistrzyni US Open z 2021 roku, która ostatnio walczyła jednak o powrót po kontuzji. Dla Raducanu mecz z Kovinić będzie pierwszą okazją do gry po ponad dwóch miesiącach przerwy.

Co ciekawe, Świątek i Linette znalazły się w tej samej części drabinki. Co to oznacza? Dla polskich kibiców może pojawić się spora gratka i mecz w 1/8 finału, w którym mogą zmierzyć się nasze dwie najlepsze singlistki w cyklu WTA Tour.

Świątek rozpocznie świetną serię zwycięstw?

Turniej w Indian Wells rangi WTA 1000 będzie sporym wyzwaniem dla Świątek, mającej ambicje królowania na kortach całego świata. Ciekawe zapowiada się rywalizacja Polki m.in. z dwiema najgroźniejszymi aktualnie rywalkami – urodzoną w Mińsku Aryną Sabalenką oraz Czeszką Barborą Krejcikovą.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku Świątek w świetnym stylu zagrała zarówno podczas BNP Paribas Open, jak i na turnieju w Miami. To był czas, w którym Polka śrubowała rekord zwycięstw. Licznik wygranych Świątek stanął wówczas na 37 wygranych z rzędu. Wśród nich było również przebojowe wygranie turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

Turniej BNP Paribas Open w Indian Wells, podobnie jak pozostałe zmagania z WTA Tour, w Polsce są pokazywane na żywo na antenie Canal + Sport.

Co ciekawe, kibice tenisa będą mogli zobaczyć spotkanie otwarcia Świątek na turniejach z cyklu Sunshine Double za darmo na kanale YouTube stacji. Pierwszy mecz polskiej mistrzyni w Indian Wells najprawdopodobniej w piątek 10 marca.