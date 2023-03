W edług danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec 2021 roku w Polsce było ponad 8 milionów aktywnych polis autocasco. To ochrona, która obejmuje wiele ryzyk – m.in. kradzież pojazdu czy uszkodzenie przez nieznaną osobę trzecią. Składka na to ubezpieczenie zależy od kilku czynników. Co wpływa na cenę?





Ile kosztuje ubezpieczenie autocasco? Od czego zależy jego cena?

Artykuł sponsorowany UNIQA

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec 2021 roku w Polsce było ponad 8 milionów aktywnych polis autocasco. To ochrona, która obejmuje wiele ryzyk – m.in. kradzież pojazdu czy uszkodzenie przez nieznaną osobę trzecią. Składka na to ubezpieczenie zależy od kilku czynników. Co wpływa na cenę?