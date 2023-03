Norbi o pracy w Telewizji Polskiej. Jego słowa nie pozostawiły żadnych wątpliwości

Norbi w mocnych słowach o TVP Zdradził, dlaczego tam pracuje Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Norbi, a tak naprawdę Norbert Dudziuk w swoim zawodowym CV może pochwalić się doświadczeniem dziennikarskim. Lata temu pracował jako dziennikarz radiowy. Jednak, nagrywając piosenkę "Kobiety są gorące" zyskał ogromną popularność, a utwór stał się wielkim przebojem.

Od tamtej pory często pojawia się w telewizji, a od 2018 roku współpracuje z Telewizją Polską. Pierwotnie zastąpił Roberta Janowskiego, prowadząc kultowy program TVP "Jaka to melodia?". Jednak po chwili zamienił się rolami z Rafałem Brzozowskim i został gospodarzem formatu "Koło Fortuny" na antenie telewizyjnej dwójki.

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zaprosili do najnowszego odcinka swojego podcastu właśnie Norbiego. W pewnym momencie rozmowa zeszła na tematy polityczne, a piosenkarz wyznał, że nigdy świadomie nie zagrał dla polityków. Dziennikarze postanowili również zapytać go o współpracę z publicznym nadawcą.

Wszystko zaczęło się od wspomnienia śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Dziennikarze nawiązali do tego w czasie rozmowy z Norbim: – W jego śmierć wpisana była nagonka, która płynęła z mediów publicznych, od Radia Szczecin, przez TVP i TVP Info. Warto mieć, nawet będąc tak pasywnym, jak ty takich kolegów z pracy?

Czy ja kogoś zabiłem? Czy ja kogoś okradłem? (...) Popatrzmy w ten sposób, jest casting, wygrywasz go i robisz. Po prostu traktuję to w ten sposób. Dzisiaj tam jestem, jutro może mnie nie być (...) Nie jest to sytuacja marzeń i nie jest to moja bajka. Jestem Norbi, jestem wykonawcą estradowym.