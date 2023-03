Cichopek komplementuje ukochanego. Laurka dla Kurzajewskiego ociekała ckliwymi słowami

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia najgorętsza para polskiego show-biznesu. Niedawno prezenter podczas konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej rzucił wiele komplementów pod adresem jego ukochanej. Teraz sytuacja nieco się odwróciła. Tym razem aktorka nie szczędziła słów zachwytu nad swoim partnerem. Wystawiła mu prawdziwa laurkę.

Katarzyna Cichopek komplementuje Macieja Kurzajewskiego Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy zdają się być szczęśliwi, odkąd dokonali miłosnego coming outu

Jakiś czas temu Maciej Kurzajewski podczas konferencji prasowej wiosennej ramówki Telewizji Polskiej udzielił wywiadu, w którym wystawił słowną laurkę ukochanej

Teraz Cichopek odwdzięczyła się, komplementując swojego partnera. Ckliwym słowom nie było końca

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno pojawili się na jednej z branżowych imprez. Podczas eventu "Polish Businesswoman Awards" zostały im wręczone statuetki. Aktorka otrzymała nagrodę za swoją markę biżuteryjną, która została wyróżniona jako "lider najwyższej jakości biżuterii dla każdej kobiety". Z kolei jej partner otrzymał statuetkę jako "charyzmatyczny dziennikarz i promotor zdrowego stylu życia".

Prowadząca programu "Pytanie na Śniadanie" na swoim Instagramie zamieściła obszerną relację z wydarzenia, jednocześnie chwaląc się sukcesem swoim, jak i ukochanego. Prezenterka Telewizji Polskiej podkreśliła, że wydarzenie było wyjątkowe, a także nie szczędziła słów zachwytu nad swoim partnerem. Post Cichopek to istna laurka dla Kurzajewskiego.

Czytaj także: Kurzajewski i Cichopek zamieszkają... z jego mamą. Gwiazdor ujawnił powód tej decyzji

"Emocje związane z odebraniem nagrody "Lidera najwyższej jakości biżuterii" dla mojej marki YaCichopek od Biznes w Kobiecym Stylu są nadal bardzo żywe. To był wyjątkowy wieczór, zwłaszcza że mogłam cieszyć się również z nagrody dla Macieja Kurzajewskiego. Gratuluję Ci serdecznie! Zasługujesz na wszystkie nagrody świata! Jestem szczęśliwa i wzruszona, że mogę być świadkiem Twojego sukcesu. Co to był za wieczór!" – napisała podekscytowana Cichopek.

Jej partner nie zamierzał pozostawić tego bez komentarza i również podziękował i pogratulował swojej ukochanej, dodając podobny wpis w swoich social mediach.

Czytaj także: Kurzajewski został dziadkiem. We wzruszający sposób podzielił się tą radosną nowiną

"Ależ to był wieczór! Podwójna radość! Gratulacje dla Katarzyny Cichoepk i jej marki YaCichopek za nagrodę dla "Lidera najwyższej jakości biżuterii dla każdej kobiety" w konkursie Polish Businesswomen Awards magazynu "Businesswoman & life". Brawo Kasiu i powodzenia w kolejnych projektach biznesowych! Dziękuję Redakcji i Kapitule konkursu za nagrodę dla "Charyzmatycznego dziennikarza i promotora zdrowego stylu życia". Raz jeszcze wyrazy uznania dla wszystkich Laureatów!" – czytamy na Instagramie Kurzajewskiego.

Kurzajewski o Cichopek. "Kasia jest absolutną gwiazdą"

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno podczas konferencji prasowej wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, prezenter nie szczędził słów zachwytu nad swoją partnerką.

"Bardzo się cieszę, że Kasia jest tak popularną osobą, zresztą nie jest to dla mnie zaskoczeniem (...) Jest absolutną gwiazdą (...) Jest osobą niezwykle uzdolnioną, inteligentną, piękną, obdarzoną cudownym uśmiechem, ale też wielkim sercem" - wyznał wówczas dziennikarz TVP.