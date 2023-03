Ubezpieczenia samochodowe. Które z nich są obowiązkowe?

Towarzystwa oferują różne rodzaje ubezpieczeń samochodowych, które przerzucają odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody na ubezpieczyciela. Które polisy należą do grupy obowiązkowych, a które możesz, ale nie musisz wykupić?

Towarzystwa oferują różne rodzaje ubezpieczeń samochodowych, które przerzucają odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody na ubezpieczyciela. Które polisy należą do grupy obowiązkowych, a które możesz, ale nie musisz wykupić? Kaique Rocha / Pexels.com

Obowiązkowe jedynie OC komunikacyjne

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest polisa od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC samochodu). Każda osoba, która ma auto, motor lub inny pojazd podlegający rejestracji w Polsce, musi go ubezpieczyć w ramach OC. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę, który nie musi być właścicielem auta, przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowanych szkód osobowych i majątkowych. Polisa obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (zasada wzajemności).

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC to jedno, ale trzeba mieć na uwadze, że właściciel pojazdu musi zachować również ciągłość ochrony. Umowa OC zawierana jest zazwyczaj na 12 miesięcy i przedłużana automatycznie, jeśli samochód pozostaje własnością tej samej osoby.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów niezależnie od tego, czy korzystają z auta, czy też stoi ono w garażu. Nawet niesprawne technicznie samochody, które pozostają zarejestrowane, muszą mieć OC, ponieważ w przeciwnym wypadku właściciel naraża się na ryzyko nałożenia kary finansowej.

W 2022 roku, za ponad 14-dniową przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć karę w wysokości 6020 zł. Co istotne, UFG może wysłać zawiadomienie o nałożeniu kary do kierowcy, który nie wykupił OC pojazdu, nawet jeżeli nie doszło do kontroli drogowej. Ma własne narzędzia, za pomocą których typuje nieubezpieczonych.

Wysokość kar zależna jest od płacy minimalnej w gospodarce narodowej. Od 1 stycznia 2023 roku wynoszą one:

Samochód osobowy: przerwa w ubezpieczeniu do 3 dni – 1400 zł kary; od 4 do 14 dni – 3490 zł; powyżej 14 dni – 6980 zł.

Samochód ciężarowy: przerwa w ubezpieczeniu do 3 dni – 2090 zł kary; od 4 do 14 dni – 5240 zł; powyżej 14 dni – 10470 zł.

Pozostałe pojazdy mechaniczne: przerwa w ubezpieczeniu do 3 dni – 230 zł kary, od 4 do 14 dni – 580 zł, powyżej 14 dni – 1160 zł.

Nieobowiązkowe ubezpieczenia samochodowe

Właściciele pojazdów mechanicznych mogą zdecydować się na wykupienie ubezpieczeń dodatkowych (fakultatywnych), które nie są obowiązkowe, ale pozwalają na zwiększenie ochrony kierowcy i pasażerów pojazdu. Dostępne są następujące ubezpieczenia samochodowe:

Autocasco (AC) – ubezpieczyciel ponosi finansową odpowiedzialność za skutki szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, czy do zdarzenia doszło w wyniku sytuacji losowych, działania sił natury, osób trzecich czy Twojego. Dowiedz się ze szczegółami, ile kosztuje ubezpieczenie autocasco .

Assistance – nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdu zapewniające pomoc w sytuacjach awaryjnych. Może ono obejmować, np. wymianę opon na trasie, holowanie auta czy zapewnienie auta zastępczego.

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wypłatę odszkodowania dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w przypadku doznania uszkodzenia ciała wskutek wypadku drogowego. Towarzystwo wypłaca uposażonym sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku.

Ubezpieczenia dodatkowe są pomocne, ale nie musisz z nich korzystać. Zdarza się jednak, że niektóre polisy, np. AC, mogą być wymagane przez bank kredytujący zakup samochodu. Pamiętaj jednak, że przepisy nie nakładają na Ciebie obowiązku ich posiadania. Jeżeli jednak zdecydujesz się na nie, kalkulator AC pozwoli na wybór ubezpieczenia dostosowanego do Twoich potrzeb i wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej.