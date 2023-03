Dariusz Krupa chce wrócić do kontaktów z synem Allanem. "Rozumiem, że może być na mnie wściekły"

Dariusz Krupa przed laty był w związku z Edytą Górniak. Para doczekała się syna Allana, który dziś także robi karierę w show-biznesie. Ojciec 19-latka po odsiadce w więzieniu układa sobie życie na nowo. A co z kontaktami z pierworodnym? W najnowszym wywiadzie zdradził, że próbował się z nim skontaktować.

Dariusz Krupa o synu Allanie. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Owocem małżeństwa Edyty Górniak i Dariusza Krupy jest Allan. Relacja jego rodziców była jednak bardzo burzliwa

Po rozstaniu były mąż piosenkarki miał problemy z prawem. Spędził kilka lat w więzieniu

Teraz udzielił wywiadu dla "Faktu". Przyznał, że chce odnowić kontakt z Allanem

Przypomnijmy, że Dariusz Krupa w 2014 roku spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła 63-letnia kobieta. Wówczas policja odnalazła przy Krupie kokainę, ale ostatecznie nie udowodniono, czy był pod jej wpływem.

W 2017 roku były mąż Edyty Górniak został skazany na 6 lat więzienia, natomiast zwolniono go za dobre sprawowanie w czerwcu 2020 roku.

Allan Krupa, który jest dziś nastolatkiem, ostatnio gorzko podsumował ojca, a właściwie jego brak. Nawiązał do wypadku sprzed lat. "Było to ciężkie przeżycie. Natomiast mój ojciec nigdy znacznie nie wpłynął na moje życie pod względem pozytywnym, przez co nie miałem jakiegoś sentymentu do niego. Był dla mnie trochę obcy. Oczywiście, ta cała sytuacja jednak była wokół mnie, odbiła się na mnie" – przyznał chłopak. "To jest jedyny przypadek, gdy nauczyłem się na błędach innego człowieka, bardzo ważna lekcja. Trochę to przekształciłem z negatywów na pozytywy, ponieważ dużo negatywnych sytuacji przez to oczywiście miałem w życiu" – podkreślił. W 2021 roku w rozmowie z "Co za tydzień" stwierdził zaś: "Z ojcem nie mam żadnego kontaktu. Tak naprawdę nic w moim życiu nie wypływa z mojej relacji z ojcem. To już było, nic więcej nie będzie. Nie mam z nim kontaktu i nie będę miał".

Dariusz Krupa o synu Allanie. Chce odnowić kontakt

O starszym synu wspomniał też Dariusz Krupa. Mężczyzna po latach przerwy od pojawiania się w mediach przerwał milczenie i porozmawiał z przedstawicielami redakcji "Faktu". Ujawnił, że dziś założył rodzinę. Mówił o partnerce i synu Stefanie.

– Mam wspaniałą partnerkę i mamy cudownego synka. Mamy też mnóstwo planów na przyszłość. Stefan, bo tak ma na imię nasz syn, jest pogodnym i zdrowym dzieckiem. Pod koniec marca skończy roczek – wyjawił Krupa.

Zdradził też, że po wyjściu z więzienia od razu zadzwonił do Allana. Chciał odnowić z nim kontakt. Jak zareagował nastolatek?

- To bardzo trudny temat, rozumiem, że Allan musiał bardzo to przeżyć, był chłopcem. Rozumiem, że może być na mnie zły, a nawet wściekły. Zadzwoniłem jednak i powiedziałem mu, że jestem, że go bardzo kocham i czekam, aż będzie gotów na rozmowę lub spotkanie - opowiadał.

Były mąż Górniak stwierdził, że teraz pozostaje mu tylko czekać. - Muszę być cierpliwy, dziś to już mężczyzna, nie mogę mu niczego nakazać. Oprócz czekania, nic więcej nie mogę zrobić - powiedział.