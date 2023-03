Morawiecki ma prezent dla kobiet. Nowy program obejmie niektóre pracujące Polki

Trwa konferencja Polka XXI wieku. Mateusz Morawiecki zapowiedział na niej, że na obywatelki czeka nowy program. – Niebawem będzie przedstawiony program – miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety – poinformował premier. Morawiecki wychwalał przedsiębiorczość Polek, podkreślając, że Polska jest kobietą.

Morawiecki zapowiada program dedykowany kobietom – działalność gospodarcza Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Mateusz Morawiecki zapowiedział specjalny "prezent" z okazji Dnia Kobiet

To nowy program, który ma polegać na dofinansowaniu działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety

Szef rządu podkreślał, że obecnie ok. od 8 do 10 tys. zł rocznie jest przeznaczane na każde dziecko w różnych programach

Mateusz Morawiecki zapowiada program dla kobiet

8 marca w czasie konferencji Polka XXI wieku Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska była jednym z pierwszych krajów, który nadał prawo głosu w wyborach powszechnych kobietom, w listopadzie 1918 r.

– To był absolutny ewenement na ówczesne czasy – powiedział premier i dodał, że niebawem PiS przedstawi program, w ramach którego przeznaczony zostanie miliard zł rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety. Brak jednak szczegółów na temat programu.

Poza tym w swoim przemówieniu premier skupiał się na sytuacji zawodowej kobiet. – Mamy w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich – 43,7 proc. To nie jest żaden efekt dyrektyw europejskich ani parytetów, ani narzucanych rozwiązań przez jakikolwiek rząd. To zawdzięczacie szanowane panie właśnie sobie – swojej wytrwałości, swojej determinacji – podkreślił szef rządu.

Dodał, że coraz większy udział kobiet na rynku pracy to zasługa partii rządzącej, ponieważ zdecydowali się na potrojenie liczby miejsc dla dzieci w żłobkach. Premier zapewnił, że dzięki temu kobiety mogą być bardziej aktywne społecznie i zawodowo. Dodał, że liczba miejsc w żłobkach jest zwiększana cały czas. Uznał także, że rząd ma powody do wstydu w kwestii równości kobiet i mężczyzn. – Nasz rząd musi – ja przede wszystkim – uderzyć się w pierś, bo mamy na poziomie ministrów konstytucyjnych cztery panie, ale za to muszę powiedzieć, że zajmujących kluczowe stanowiska – powiedział. Premier wyliczył, że dzisiaj ok. od 8 do 10 tys. zł rocznie jest przeznaczane na każde dziecko w różnych programach: "od rodzinnego kapitału opiekuńczego, przez 500 plus, przez wyprawkę, przez Mama 4 plus i różne inne programy, które są już dzisiaj prawem nabytym, dobrem, które na pewno zostanie z nami". – Przynajmniej tak głęboko wierzę – podsumował.