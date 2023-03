Lewandowski zahaczył Bayern z okazji Ligi Mistrzów. Zobacz skrajne reakcje kibiców

Bayern Monachium zapewnił sobie w środowy wieczór awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bawarczycy w dwumeczu wygrali 3:0 z Paris Saint-Germain. Jednym z tych, którzy wspierali mistrzów Niemiec, był Robert Lewandowski. "Lewy" zahaczył swój były klub, a na reakcje kibiców nie trzeba było długo czekać.

Robert Lewandowski w barwach Barcelony odpadł już zarówno z Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy UEFA. Fot. PAU BARRENA/AFP/East News

Robert Lewandowski przeniósł się z Monachium do Barcelony za 50 mln euro

Polski napastnik był piłkarzem Bayernu w latach 2014-22

"Lewy" rywalizował z Bawarczykami w fazie pucharowej LM 2022/23

To był wyjątkowo udany wieczór dla fanów Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec kolejny raz potwierdzili, że są naprawdę mocną firmą w europejskiej elicie, czyt. rozgrywkach Champions League. Bawarczycy w rewanżowym pojedynku z Paris Saint-Germain nie dali się ograć takim graczom jak Lionel Messi czy Kylian Mbappe.

Bayern wygrał 2:0, oba gole notując w drugiej połowie. Na listę strzelców wpisali się Eric Maxim Choupo-Moting oraz Serge Gnabry. W mediach społecznościowych obecnością przed telewizorem pochwalił się za to Robert Lewandowski. Polak umieścił na stories na Instagramie zdjęcie, na którym widać środowy mecz w Monachium, z krótkim dopiskiem.

"No to ruszamy FC Bayern" – napisał RL9, wspierając swój były klub.

Bayern błyskawicznie podłapał oznaczenie Polaka na Instagramie, udostępniając wpis Lewandowskiego na klubowych kanałach w mediach społecznościowych.

"Dzięki Lewy!" – dopisano w odpowiedzi polskiemu napastnikowi Barcelony.

Przypomnijmy, że Duma Katalonii miała okazję rywalizować z nowym klubem Polaka w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna trenera Xaviego Hernandeza okazała się słabsza od niemieckiego giganta. Bayern wygrał zarówno w Monachium (2:0), jak i na Spotify Camp Nou (3:0), nie pozostawiając wątpliwości, kto był lepszy jesienią 2022 roku.

Jedni tęsknią, drudzy wyśmiewają "Lewego"

Środowy wpis Lewandowskiego wzbudził spore zainteresowanie ze strony kibiców. Pojawiły się zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze pod adresem symbolicznego wsparcia dla Bayernu ze strony Lewandowskiego.

"Nie ma już ochoty na grę w Barcelonie"; "Bayern nie kocha już Lewego!"; "Jest trochę gorzko, kiedy możesz oglądać Ligę Mistrzów tylko w telewizorze. A mógłbyś dalej w niej grać, gdybyś został w odpowiednim klubie"; "Choupo-Moting jest lepszy od ciebie" – napisała jedna strona.

Są też jednak bardziej sprzyjające Polakowi komentarze.

"W następnym sezonie Barcelona zagra w finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi"; "Respekt, jesteś świetnym napastnikiem"; "Bayern nadal tęskni za swoim super strzelcem"; "Legenda!" – kwitują pozytywnie fani monachijskiego klubu wpis Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w rozgrywkach LaLiga zdobył 15 goli w 20 meczach. Do tego Polak dołożył cztery asysty. RL9 ustrzelił również pięć goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na słynnym Old Trafford RL9 zakończył trafianie do siatki w sezonie europejskich pucharów, dokładając jednego gola w Lidze Europy UEFA.

Warto także odnotować dwa trafienia "Lewego" w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. Polak miał też okazję zdobyć dublet podczas meczów Copa del Rey.