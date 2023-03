Znów zostali przyłapani na czułościach. Rozbicki zapytany o relację z Wieniawą

Weronika Tomaszewska

C hoć Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki oficjalnie nie są w związku, to ostatnio paparazzi przyłapali ich na czułościach. Aktor przy okazji wyjścia na czerwony dywan został zapytany przez reporterów o relację z Julią. Co odpowiedział? Okazuje się, że być może zobaczymy ich niebawem we wspólnym projekcie.