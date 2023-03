Żona Willisa o plotkach na temat przeprowadzki Moore do ich domu. "To takie głupie"

Emma Heming, żona Bruce'a Willisa postanowiła zdementować ostatnie medialne doniesienia jakoby była aktora – Demi Moore miała się do nich wprowadzić, aby pomagać w opiece. – To takie głupie. Przestańcie – zaapelowała.

Emma Heming o byłej żonie Bruce'a Willisa. Fot. AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER

Rodzina Bruce'a Willisa przekazała parę tygodni temu, że jego stan się pogorszył. Aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe

Ostatnio w mediach krążyły plotki, że była żona Bruce'a Demi Moore zaoferowała swoją pomoc w opiece nad nim i ma się wprowadzić do jego domu

Tymczasem obecna ukochana Willisa Emma Heming zaprzeczyła temu i zaapelowała, aby nie rozsiewać nieprawdziwych informacji

Rok temu media obiegły zaskakujące wieści o Willisie. Ogłoszono, że przechodzi na emeryturę, a to wszystko przez pogarszający się stan zdrowia. Wówczas stwierdzono, że mierzy się z afazją – stan związany z uszkodzeniem struktur mózgowych.

Niedawno kolejny raz jego rodzina zabrała głos. Okazało się, że z Bruce’em jest coraz gorzej. Postawiono mu również dokładniejszą diagnozę. "Jego stan się pogorszył i teraz mamy bardziej konkretną diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą boryka się Bruce. Choć to bolesne, ulgą jest wreszcie postawienie jasnej diagnozy" – czytamy w oświadczeniu.

Bliscy aktora przyznali, że "to okrutna choroba, o której wielu z nas nigdy nie słyszało, a może dotknąć każdego (...) Obecnie nie ma na nią lekarstwa. Mamy nadzieję, że zmieni się w nadchodzących latach. (...) wraz z postępem stanu Bruce'a uwaga mediów zostanie skupiona na przyjrzeniu się tej chorobie, która wymaga znacznie większej wiedzy i badań" – podkreślili.

Demi Moore wprowadzi się do domu Willisa? Emma dementuje

Bruce w tym czasie może liczyć na pomoc ze strony znajomych i rodziny. Druga żona Willisa Emma Heming uczy się, jak radzić sobie w tej nowej sytuacji z ukochanym, pod okiem specjalistów.

Swoją pomoc zaoferowała też Demi Moore, która była w związku z aktorem przez 13 lat i doczekała się z nim trzech córek, które dziś są już dorosłe. Portal Radar podał nawet, że kobieta ma zamieszkać z obecną partnerką Bruce'a i ich małymi dziećmi. – Demi się wprowadziła i nie zamierza go opuszczać do samego końca – twierdziło anonimowe źródło.

Jednak Emma Heming zaprzecza tym doniesieniom. W relacji na Instagramie zwróciła się z krótkim, ale dosadnym apelem: "Zduśmy to w zarodku. To takie głupie. Proszę, przestańcie". Mimo coraz to nowszych i zaskakujących informacji o Willisie jego żona się nie poddaje. Relacjonuje i stara się uświadamiać innych w kwestii przebiegu choroby, z która zmaga się jej mąż.

"Właśnie przeczytałam, że mam teraz swoje pięć minut. To świetnie, to znaczy, że mnie słuchacie. Zatem wykorzystam te pięć minut i zamienię na dziesięć, ponieważ zawsze będę opowiadać się za swoim mężem. Zamierzam obronić swój żal, złość i smutek i zrobić coś dobrego, wokół czegoś, co wydaje się mniej pozytywne. Nie przyszłam tu, żeby się bawić" – przyznała Heming.