Jak będzie wyglądało lato? Synoptycy przygotowali już pierwszą prognozę

Na wiosenną pogodę możemy liczyć już niedługo, bo w drugiej połowie marca. A jaka będzie pogoda w okresie letnim? Synoptycy IMGW przygotowali prognozę długoterminową.

Synoptycy przedstawili długoterminową prognozę pogody. Fot. IMGW-PIB; Wojciech Strozyk / REPORTER

Polacy nie mogą doczekać się już wiosny, która ma zawitać do naszego kraju niebawem. Tymczasem synoptycy IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę długoterminową, która szacuje przewidywane temperatury powietrza i opadów w okresie od kwietnia do lipca. – To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca. Posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany miesiąc jest w normie, powyżej czy poniżej normy – mówił Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, cytowany przez Interię.

Pogoda na najbliższe miesiące. Jak bardzo upalne będzie lato?

W kwietniu średnia temperatura powietrza w całej Polsce będzie wynosiła około poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo około 5-6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu – około 9 stopni. W maju odczyty mają mieścić się w normie z ostatnich 30 lat w całej Polsce, zarówno jeśli chodzi o temperaturę powietrza, jak i opadów. W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza powinna sięgać około 20 stopni Celsjusza. W lipcu będzie podobnie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się, że miesięczna suma opadów pozostanie w normie, co może sprawić, że do Polski przyjdzie susza.

W końcu poczujemy prawdziwą wiosnę. Już za moment ma być nawet 18 stopni

Jeśli chodzi o pogodę na marzec, najnowsze prognozy synoptyków mówią, że na wiosenną pogodę możemy liczyć już niedługo, bo w drugiej połowie marca. Wcześniej, bo już w piątek 10 marca, jednodniowy powiew wiosny odczują mieszkańcy południowych regionów – tam słupki na termometrach wskażą od 12 do nawet 18° C. Ciepło ma być także w przyszły wtorek, gdy termometry wskażą powyżej 10° C.

– Początek wiosennej aury prognozujemy w okolicach 17 marca. Wówczas do Polski ma napłynąć cieplejsze powietrze. Na termometrach początkowo zobaczymy wartości dziesięciostopniowe, a później nawet piętnasto- i szesnastostopniowe – przewiduje rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski, cytowany przez PAP.

Jak dodaje, w okolicach i po 18 marca w całym kraju wartości temperatur również w nocy powinny być dodanie. A bliżej 21 marca, czyli początku kalendarzowej wiosny, termometry wskażą nocą nawet około 7° C.

Wraz z wyższymi temperaturami będziemy także mogli liczyć na więcej słońca, jednak około 21 marca synoptycy spodziewają się opadów w całej zachodniej Polsce.