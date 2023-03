Zima tak szybko nam nie odpuści. "Diethlem" przyniesie załamanie pogody

Pogoda nie przestaje zaskakiwać. W czwartek i w nocy z czwartku na piątek w całym kraju będzie naprawdę niespokojnie. Przez Polskę wędruje cyklon Diethlem. Pojawią się liczne fronty atmosferyczne, które w wielu regionach wywołają silny wiatr i opady deszczu oraz śniegu.

Zima nie opuści Polski. Prognozowane są niekorzystne warunki atmosferyczne. Fot. wxcharts.com

Zima jeszcze nie opuściła kraju, a w wielu regionach Polski prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu

W czwartek 9 marca dominować będą chmury, a w centrum i na południu kraju pojawią się obfite opady

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał o gigantycznym kontraście termicznym, jaki wystąpił o poranku

W czwartek pogodę w Polsce kształtują pochmurne niże i stacjonarny front atmosferyczny. Od wczesnego ranka kraj podzielony jest na kilka sfer. Na północy pojawiło się słońce i niska temperatura, natomiast na południu przeważają opady deszczu i blisko 10 stopni na plusie. W centrum Polski w większości około 0 stopni i śnieg.

Pogoda na czwartek 9 marca. Czekają nas opady

Przez cały dzień prognozowana jest niezbyt korzystna aura. Dominować będą chmury. Jedynie na północy i północnym wschodzie pojawią się rozpogodzenia i trochę słońca.

Mieszkańcy południa aż po centrum powinni przygotować się na opady mokrego śniegu lub śniegu z deszczem. W ciągu dnia termometry pokażą od 0 do 4 stopni Celsjusza na północy kraju i w centrum oraz nawet do 10 stopni na południu Polski. Poza tym, od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Podkarpaciu.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowej części kraju niż atmosferyczny, który będzie trwał przez cały dzień, będzie niekorzystnie oddziaływać na nasze samopoczucie. Ucieszą się natomiast mieszkańcy południowego wschodu, bo tam korzystne warunki będą utrzymywać się najdłużej.

Gigantyczne różnice temperatur

Jak podaje IMGW, w czwartek o poranku odnotowano duży kontrast termiczny. Na północy kraju pojawił się mróz i w Lęborku odnotowano -7 i -9 stopni Celsjusza, podczas gdy na południu Polski regiony zostały objęte przez ciepłą masę powietrza. W Raciborzu termometry pokazały 8,5 stopnia. W Tatrach i Karkonoszach zaobserwowano natomiast -2 stopnie Celsjusza, co oznacza, że było tam cieplej niż nad morzem.

Różnice widoczne są również w warunkach atmosferycznych. Na południu kraju przeważa deszcz, natomiast w centrum pojawią się dalsze opady deszczu ze śniegiem i śnieg.

Prognoza pogody na najbliższy weekend zapowiada istną zimę. W sobotę w całej Polsce ma być pochmurnie, z miejscowymi przejaśnieniami. Na wschodzie będzie padać deszcz, a w centrum i zachodniej Polsce pojawi się więcej śniegu. Najchłodniej będzie tym razem na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura wyniesie 1 stopień powyżej zera, a najcieplej na Podkarpaciu, tu termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Będzie wiać silny i porywisty wiatr. W porywach osiągnie nawet 100 km/h, a na wybrzeżu w strefie brzegowej nawet 110 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 stopnie w okolicach Szczecina do 1 stopnia na Podkarpaciu.