Polski skoczek kończy karierę. Na koncie 20 lat w reprezentacji i medal olimpijski

Maciej Piasecki

C zterokrotnie był na igrzyskach olimpijskich, z których przywiózł jeden, brązowy medal z Pjongczangu (2018). Do tego w kadrze Polski funkcjonował nieprzerwanie od 2002 roku. Stefan Hula to duża historia polskich skoków narciarskich ostatnich dwóch dekad. Dokładnie 12 marca 2023 skoczek postanowił zakończyć karierę.