Wypadek fotoreportera na "szampańskim" dywanie. Tak zareagowała Lady Gaga

Na "szampańskim" dywanie doszło do nagłego wypadku. Jeden z fotoreporterów potknął się i przewrócił. Zauważyła to Lady Gaga i nie przeszła obojętnie. Ruszyła na pomoc mężczyźnie.

Lady Gaga ruszyła na pomoc fotoreporterowi. Co tam się wydarzyło?

Kiedy tłum gwiazd przechodził po – wyjątkowo nie czerwonym, a szampańskim – dywanie, wokół biegali fotoreporterzy, robiąc zdjęcia. Jeden z nich potknął się i wylądował na ziemi.

To przeraziło osoby stojące obok, jednak żadna z nich nie ruszyła mu z pomocą. Dopiero Lady Gaga, która była już nieco dalej, odwróciła się i zobaczyła leżącego mężczyznę. Natychmiast zawróciła i podbiegła do fotografa. Ten szybko zaczął się podnosić, a Gaga podtrzymała go i zapytała, czy wszystko w porządku. Na szczęści, nic mu się nie stało – podziękował artystce, po czym przeszedł do dalszej pracy, a gwiazda ruszyła dalej w kierunku sceny Dolby Theatre.

Wyjątkowy występ Lady Gagi na gali oscarowej 2023

Dodajmy, że początkowo Lady Gaga nie była zapowiadana podczas tegorocznych gwiazd, które miały uhonorować swoimi performansami tegoroczną ceremonię rozdania Oscarów. Jednak kilka godzin przed rozpoczęciem gali w mediach pojawiła się informacja, że amerykańska piosenkarka pojawi się na wydarzeniu i zaśpiewa utwór "Hold My Hand", który był nominowany w kategorii "Najlepsza piosenka".

I tak wokalistka zjawiła się na szampańskim dywanie. Miała wówczas na sobie sukienkę od Donatelli Versace. Czarna kreacja Gagi składała się ze spódnicy z obniżoną talią i była uzupełniona przezroczystym, wyściełanym gorsetem. W talii można było zauważyć, że charakterystyczne dla Versace logo głowy Meduzy pojawiło się również jako złote zapięcie. Całość uzupełniły mocny makijaż, ciemne oczy i czerwonokrwiste usta. Jednak gdy doszło do występu, Gaga postanowiła obnażyć się całkowicie z glamourowej formy. Na scenie pojawiła się w zupełnie innym outficie i bez makijażu. Kreację od Versace zamieniła w jeansy i T-shirt. Być może chciała się dostosować do charakteru piosenki, którą wykonywała. Przypomnijmy, że utwór "Hold my Hand" został napisany na potrzeby filmu "Top Gun: Maverick".

Pod wideo w sieci pojawiła się fala komentarzy. Fani artystki rozpływali się nad jej talentem. "Nie jesteśmy godni talentów Lady Gagi. To było piękne"; "Najlepsza z najlepszych. Nikt nie jest w stanie pokonać Lady Gagi"; "To było surowe i emocjonalne, palące, sugestywne i genialne wykonanie"; "Prawdziwy talent nie potrzebuje 'puchu'. Jest cudowna" - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Dodajmy, że ostatecznie wokalistka nie zdobyła nagrody. Zwyciężyła piosenka Naatu Naatu" z filmu "RRR", a występ, który zaprezentowali artyści na tegorocznej gali rozdania Oscarów, również został przyjęty bardzo entuzjastycznie, aż publiczność wstała z miejsc i biła brawo.