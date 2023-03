Niech was nie zwiedzie nagłe ocieplenie. Złe wieści od synoptyków ws. pogody w marcu

Początek tygodnia jest nieco cieplejszy niż ostatnie tygodnie. Synoptycy nie mają jednak dobrych wiadomości. Według 16-dniowej prognozy pogody Tomasza Wasilewskiego marzec będzie chłodniejszy niż zwykle.

Kiedy przyjdzie wiosna. Jest 16-dniowa prognoza pogody Tomasza Wasilewskiego. Fot. WXCharts.com

Po nagłym ociepleniu przyjdzie gwałtowne ochłodzenie, które ma utrzymać się z niewielkimi zmianami aż do 20 marca, czyli początku astronomicznej wiosny

Powolnego ocieplenia i temperatur powyżej 10 stopni możemy oczekiwać dopiero pod koniec marca

Weekend był bardzo nieprzyjemny, bo mieliśmy do czynienia ze skokami temperatury. Niestety, obecne nagłe ocieplenie jest chwilowe – przewiduje Tomasz Wasilewski z TVN Meteo w swojej 16-dniowej prognozie pogody.

Szykuje się bowiem równie gwałtowne ochłodzenie, za które odpowiadają aktywne niże przemieszczające się nad Europą. Taki niż w poniedziałek pojawił się nad Szkocją, a potem ma przesunąć się nad Bałtyk. Sprawi to, że najpierw napłynie ciepłe powietrze z południa, które następnie zastąpi zimne powietrze z północy.

Na początku tygodnie ocieplenie będzie odczuwalne niemal dla wszystkich w Polsce. Najbardziej we wtorek (14 marca), kiedy temperatura ma wynieść 15 stopni. Już w środę jednak do Polski napłynie zimne powietrze ze znad Skandynawii. Dlatego 15 marca na termometrach będzie nie więcej niż 7-8 stopni.

I taki chłód, któremu będą towarzyszyć nocne przymrozki, ma utrzymać się w Polsce aż do 20 marca, czyli czasu, gdy do Polski zawita astronomiczna wiosna. Powolnego ocieplenia i temperatury powyżej 10 stopni możemy oczekiwać dopiero pod koniec miesiąca.

Eksperymentalna pogoda długoterminowa od kwietnia do lipca 2023

Tymczasem synoptycy przygotowali już eksperymentalną prognozę pogody w jeszcze dłuższej perspektywie, od kwietnia do lipca 2023. Prognoza szacuje przewidywane temperatury powietrza i opadów w okresie od kwietnia do lipca. – To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca. Posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany miesiąc jest w normie, powyżej czy poniżej normy – mówił Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, cytowany przez Interię.

Prognoza pogody: Jak będzie wyglądało lato? Synoptycy przygotowali pierwszą prognozę W kwietniu średnia temperatura powietrza w całej Polsce będzie wynosiła około poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo około 5-6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu – około 9 stopni. W maju odczyty mają mieścić się w normie z ostatnich 30 lat w całej Polsce, zarówno jeśli chodzi o temperaturę powietrza, jak i opadów. W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza powinna sięgać około 20 stopni Celsjusza. W lipcu będzie podobnie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się, że miesięczna suma opadów pozostanie w normie, co może sprawić, że do Polski przyjdzie susza.