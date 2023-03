Rozenek mieszka w willi Modesta Amaro. Zdradziła, że nie ona płaci za wynajem

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi luksusowy tryb życia. Jakiś czas temu wraz z rodziną przeprowadziła się do willi na warszawskim Wilanowie należącej do Modesta Amaro. Media podają, że jej wynajem to koszt około 30 tys. zł. Jak przyznała w wywiadzie dla jednego z tabloidów, to nie ona płaci za dzierżawę domu.

Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo aktywnie prowadzi swoje social media. Nieustannie relacjonuje w nich kadry ze swoich życia zawodowego, jak i prywatnego

Na Instagramie prezenterki wielokrotnie można było podziwiać willę, w której mieszka z rodziną na warszawskim Wilanowie

Jak się okazało, dom należy do Modesta Amaro. Pomimo tego "Perfekcyjna Pani Domu" nie płaci za wynajem restauratorowi

W czerwcu ubiegłego roku Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną przeprowadziła się do nowego domu. Willa, w której mieszka razem z Radosławem Majdanem i trójką synów znajduje się na Wilanowie w Warszawie. Oprócz tego po czasie okazało się, że dom należy do znanego restauratora Modesta Amaro.

Piękna posiadłość została zaprojektowana przez żonę szefa kuchni, Agnieszkę Amaro. Jak przyznał restaurator w jednym z wywiadów, projekt był oczkiem w głowie jego małżonki, a budowa przebiegła błyskawicznie i trwała zaledwie 11 miesięcy.

"Na pewnym etapie życia to była taka perełka i spełnienie wszystkich marzeń żony. Zresztą był to projekt błyskawiczny. Od momentu wbicia pierwszej łopaty, do momentu, kiedy weszliśmy do domu z dziećmi i szczoteczki do zębów w łazienkach, i wszystko było na swoich miejscach tak, że można było wszystkiego od razu używać. To było mniej niż 12 miesięcy. Żona jest niecierpliwa" – zdradził Modest Amaro.

Po pewnym czasie małżonkowie postanowili zamieszkać na wsi, a warszawską willę postanowili wynająć. Aktualnie mieszka w nim Małgorzata Rozenek z rodziną, lecz to nie ona płaci za jej wynajem. W najnowszym wywiadzie dla "Faktu" prowadząca "Dzień dobry TVN" przyznała, że w bajecznej willi mieszkają na zasadach barteru.

"Nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej" – podsumowała prezenterka.

Rozenek-Majdan odpowiada na zarzuty UOKiK

W poniedziałek (13 lutego) do mediów trafiła informacja o tym, że UOKiK postawił zarzuty Filipowi Chajzerowi, Dorocie Rabczewskiej oraz Małgorzacie Rozenek-Majdan. Wszyscy nieprawidłowo oznaczali treści reklamowe w swoich mediach społecznościowych. Mogą zostać na nich nałożone kary o wysokości do 10 proc. ich rocznego obrotu.

"Dzisiaj zapoznałam się z komunikatem UOKiK w związku z wątpliwościami Urzędu dotyczącymi oznaczania treści reklamowych na moich mediach społecznościowych. Niestety, do tej pory nie otrzymałam oficjalnego pisma, więc odnoszę się do sprawy, bazując jedynie na komunikacie (...) Choć nie ukrywam, że byłam zaskoczona opublikowaniem oświadczenia przed oficjalnym poinformowaniem mnie o wszczęciu postępowania. Mam nadzieję, że we współpracy z UOKiK uda się szybko wyjaśnić tę sprawę – zapewniła w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie.