Kierowca potrącił pieszego na przejściu. Okazało się, że był nietrzeźwy

Dramatyczne chwile na oznakowanym przejściu dla pieszych w Żorach. Pijany kierowca potrącił przechodzącego przez pasy mężczyznę i nie zgłosił zdarzenia na policję. Funkcjonariusze dotarli do sprawcy wypadku.

Potrącenie mężczyzny na przejściu dla pieszych w Żorach. tuZory.pl TV/youtube.com (screenshot)

11 marca na jednym z oznakowanych przejść dla pieszych w Żorach doszło do potrącenia mężczyzny

Sprawa potrącenia nie zgłosił o zajściu policji

Jak się okazało, kierowca pojazdu był w stanie nietrzeźwości, stracił już prawo jazdy

Do zdarzenia doszło w sobotę 11 marca na oznakowanym przejściu dla pieszych przy Trakcie Piastowskim w Źorach. Jak przekazał rzecznik prasowy żorskiej policji asp. Marcin Leśniak, patrol ruchu drogowej otrzymał wezwanie około godziny 13. Okazało się wówczas, że na Izbie Przyjęć przy Szpitalu Miejskim w Żorach przebywa mężczyzna z urazem nogi, który prawdopodobnie został potrącony przez samochód. – Mundurowi niezwłocznie znaleźli się na miejscu – dodał asp. Leśniak.

Żory. Potrącenie na przejściu dla pieszych

Jak podaje portal tuŻory.pl, według ustaleń funkcjonariuszy, potrącony to 50-letni mieszkaniec Żor. Gdy policjanci dotarli do poszkodowanego, mężczyzna nie potrafił opisać, co dokładnie się wydarzyło. Razem z nim, w szpitalnej poczekalni przebywały dwie kobiety, które były pasażerkami samochodu w trakcie zdarzenia. Kobiety miały starać się wmówić policjantom, że zauważyły mężczyznę, gdy ten leżał na ulicy i postanowiły mu pomóc, więc przywiozły go do szpitala.

– Nie potrafiły wskazać, kto kierował pojazdem, w trakcie samego zdarzenia. Policjanci nie dali za wygraną i bardzo szybko ustalili, iż potrącenie miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych przy Trakcie Piastowskim i wytypowali jego sprawcę – powiedział funkcjonariusz żorskiej policji.

Potrącenie na przejściu w Żorach. Kierowca był pijany

Policjantom udało się dotrzeć do sprawcy potrącenia. Okazało się, że kierowcą był 26-letni mężczyzna, który o całym zdarzeniu nie poinformował policji. Co więcej, w czasie zajścia był w stanie nietrzeźwości. Na udostępnionym nagraniu z monitoringu widać moment zdarzenia. .

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Zgodnie z prawem, za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat lub kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł.

Za spowodowanie wypadku po spożyciu alkoholu bez ofiar śmiertelnych grozi kara pozbawienia wolności do 4,5 roku, zakaz kierowania pojazdami od 3 do 15 lat oraz grzywna w wysokości od 10 tys. zł do 60 tys. zł.