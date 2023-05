P rzetoki okołoodbytnicze to nie jest "seksi" temat, o którym mówi się podczas spotkań towarzyskich. To źle, dlatego, że z powodu wstydu pacjenci nie dostają odpowiedniej pomocy na czas. – To tak bolało, że jednego popołudnia zwyczajnie zacząłem płakać. To taki ból, jakby ktoś wbił człowiekowi kolec pod paznokieć i zaczął podgrzewać. Nie działało nic – opowiada w podcaście Zdrowie bez cenzury Paweł Ciołek, który choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna i zmaga się z przetokami.





"Bolało tak, że zacząłem płakać". Pacjenci opowiadają o walce z przetokami

Anna Kaczmarek

Przetoki okołoodbytnicze to nie jest "seksi" temat, o którym mówi się podczas spotkań towarzyskich. To źle, dlatego, że z powodu wstydu pacjenci nie dostają odpowiedniej pomocy na czas. – To tak bolało, że jednego popołudnia zwyczajnie zacząłem płakać. To taki ból, jakby ktoś wbił człowiekowi kolec pod paznokieć i zaczął podgrzewać. Nie działało nic – opowiada w podcaście Zdrowie bez cenzury Paweł Ciołek, który choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna i zmaga się z przetokami.