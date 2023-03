Triumfatorzy festiwali filmowych, najlepsze polskie produkcje w ofercie CANAL+!

Ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2023 przeszła już do historii. Nie szkodzi. W serwisach CANAL+ można cały czas oglądać najlepsze polskie produkcje filmowe i serialowe. Również te, które w tym roku walczyły, często z sukcesami, o statuetkę „Polskiego Oscara®”. Chcesz je sobie przypomnieć lub nadgonić zaległości? Służymy pomocą.

"Inni ludzie" Fot. Anna Włoch/ mat. prasowe

19 kategorii. 73 filmy fabularne oraz 51 dokumentalnych. 25 seriali. (Ponad) 800 członkiń i członków Polskiej Akademii Filmowej, tworzących jury w owym konkursie. 34 nominacje przyznane produkcjom i koprodukcjom CANAL+. Oto najważniejsze liczby, które towarzyszyły tegorocznej – jubileuszowej, dwudziestej piątej już – edycji "polskich Oscarów". Sprawdź listę Laureatów.

Na liście tytułów wyróżnionych w tym roku statuetkami ORŁA znalazły się produkcje i koprodukcje CANAL+ Polska.

"Chleb i sól" to pełnometrażowy debiut Damiana Kocura, który od razu przyniósł reżyserowi nagrodę ORŁA w kategorii „Odkrycie roku”. Film opowiada historię młodego, utalentowanego pianisty Tymona, który przed wyjazdem na zagraniczne stypendium wraca w rodzinne strony. Niepodziewanie zostaje postawiony w środku konfliktu narodowościowego, który eskaluje. Te wyjątkowy debiut zdobył również kilka nagród na festiwalu w Gdyni oraz z sukcesem pojawił się też na festiwalach zagranicznych (między innymi w Wenecji).

"Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej to kolejna fenomenalna polska produkcja, która jest już dostępna w serwisie PREMIERY CANAL+, a na antenie CANAL+ PREMIUM będzie miała premierę 11 kwietnia. Główna bohaterka – kobieta w sile wieku, na co dzień dzieląca swój czas między pracę położnej i zajmowanie się domem, któregoś dnia dokonuje czynu niespodziewanego. Ten film wyjątkowym czyni przede wszystkim kreacja Doroty Pomykały. Przyniosła jej ona wyróżnienie za najlepszą rolę kobiecą zarówno na festiwalu w Gdyni, jak i rozdaniu Polskich Nagród Filmowych ORZEŁ 2023.

Kolejna koprodukcja CANAL+, którą można oglądać w ramach PREMIER CANAL+ to głośne już "Silent twins" Agnieszki Smoczyński. To poruszająca, oparta na faktach historia bliźniaczek, córek karaibskich emigrantów żyjących w Anglii w latach 60. W akcie buntu przeciw rasistowskim zachowaniem dziewczyny przestają się odzywać i trwając w szczególnym pakcie milczenia, tworzą własny świat. Do czego może on doprowadzić? Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni produkcja otrzymała aż cztery statuetki, w tym dla Najlepszego Filmu oraz zdobyła siedem nominacji do ORŁÓW.

Kolejnym wartym obejrzenia filmem jest "Śubuk" w reżyserii Jacka Lusińskiego. Film porusza temat ważki – trudów opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Kiedy młoda kobieta zachodzi niespodziewanie w ciążę ze starszym mężczyzną, ten namawia ją do aborcji. Dziewczyny decyduje się urodzić. Jej syn w miarę dorastania staje się coraz bardziej wycofany. Diagnoza rozwiewa wątpliwości – autyzm. Są lata 80. Samotna matka rozpoczyna walkę o wsparcie, akceptację i zrozumienie. Film został nagrodzony Złotym Lwem za najlepszy scenariusz (Jacek Lusiński, Szymon Augustyniak), a Andrzej Seweryn wyróżniony ORŁEM 2023 w kategorii "Najlepsza drugoplanowa rola męska". Film będzie w tym roku dostępny w ramach oferty CANAL+.

Zdecydowanie warto wspomnieć także o innych tytułach, za którymi stoi CANAL+: "Innych ludziach" Aleksandry Terpińskiej – pięć nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz sześć nominacji do ORŁÓW, a także "Syndromie Hamleta", nominowanym jako "Najlepszy film dokumentalny" razem z inną koprodukcją CANAL+ - "Lombard" Łukasza Kowalskiego, która triumfowała w tej kategorii.

Dodajmy, iż w kategorii "Najlepszy filmowy serial fabularny" o statuetkę ORŁA walczyły dwie świetne produkcje CANAL+ ORIGINAL, czyli "Minuta ciszy" Jacka Lusińskiego, a także trzeci, finałowy sezon kultowego już "Kruka. Jak tu ciemno" w reżyserii Macieja Pieprzycy i Adriana Panka.

Największym triumfatorem Gali ORŁÓW 2023, odbywającej się w Teatrze Polskim, a transmitowanej na CANAL+ PREMIUM w paśmie odkodowanym, okazał się film "IO" Jerzego Skolimowskiego. Polski kandydat do Oscara to film obsypany nagrodami w Polsce i za granicą. Laureat Nagrody Jury w Cannes, Europejskiej Nagrody Filcowej za muzykę, otrzymał sześć statuetek ORŁA; począwszy od kategorii "Najlepszy film", a skończywszy na najlepszej reżyserii, scenariuszu, zdjęciach, montażu oraz muzyce.

Jeżeli chcesz obejrzeć ów tytuł (gwarantujemy: naprawdę warto), zajrzyj koniecznie do serwisu PREMIERY CANAL+. Poruszające "IO" znajdziesz pod tym linkiem choć – zaznaczmy – to jeszcze nie koniec wielkich emocji. Na PREMIERACH CANAL+ znajdziesz bowiem też:

"Orzeł. Ostatni patrol" (reż. Jacek Bławut) uhonorowany ORŁEM w kategoriach "Najlepsza scenografia" oraz "Najlepszy dźwięk" oraz "Brigitte Bardot cudowna" (reż. Lech Majewski), która przyniosła produkcji ORŁA w kategorii „Najlepsze kostiumy”

