Sandra Kubicka twierdzi, że dała kosza Leonardo DiCaprio. "Nikt mu tak nie pocisnął"

Sandra Kubicka swego czasu w Stanach Zjednoczonych robiła karierę modelki. W tamtym okresie poznała wiele gwiazd. Wśród nich miał być Leonardo DiCaprio. Z relacji celebrytki wynika, że aktor zabiegał o jej względy, ale ona miała dać mu kosza. Dlaczego?

Sandra Kubicka nie chciała wchodzić w związek z Leonardo DiCaprio. Fot. VIPHOTO/East News

Sandra Kubicka jest dziś w szczęśliwym związku z Alkiem Baronem

W podcaście "Bądźmy razem" opowiedziała jednak o swojej domniemanej relacji z Leonardo DiCaprio

Kubicka twierdzi, że odrzuciła zaloty aktor. Ujawniła szczegóły

Kubicka swoją karierę modelki zaczynała za granicą, dopiero później wróciła do ojczyzny, aby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy zdobyła popularność wśród polskiej publiczności.

Dziś celebrytka już nie współpracuje z Polsatem, a z TVP. Została ostatnio prowadzącą program "Love me or leave me". W ramach promocji formatu wystąpiła w podcaście Telewizji Polskiej "Bądźmy Razem".

Kubicka o DiCaprio

Podczas rozmowy z Idą Nowakowską i Aleksandrem Sikorą opowiedziała nie tylko o nowym zajęciu w swoim życiu, ale także przytoczyła historię sprzed lat. Z relacji Kubickiej wynikało, że wpadła w oko Leonardo DiCaprio.

Polka miała nie być jednak nim zainteresowana. – Dlaczego odrzuciłaś te zaloty? – dopytał prowadzący.

– Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie – mówiła Sandra.

Według Kubickiej amerykański aktor dociekliwie szukał z nią kontaktu.– On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił, pytając, czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę gentleman – stwierdziła w podcaście.

Związki Leonardo DiCaprio. Spotyka się tylko z kobietami do 25 roku życia?

Leonardo od lat jest uznawany w prasie za jednego z czołowych "uwodzicieli Hollywood". Aktor ma za sobą wiele związków. Nawiązywał bliskie relacje z aktorkami, modelkami i celebrytkami. Pojawiły się jednak pewne teorie na temat tego, że DiCaprio spotyka się tylko z kobietami do 25 roku życia – przynajmniej o takich wiedzą fani. Po ostatnim rozstaniu z Camilą Morrone (niedługo po jej 25. urodzinach) internet wybuchł od memów szydzących z preferencji aktora. Powstała nawet lista jego partnerek wraz z wiekiem i... wszystko się potwierdza.

"Leo jest świetnym aktorem, walczy ze zmianami klimatu, ale ma pewną przypadłość, przez którą nie tylko internauci, ale i koledzy po fachu 'kręcą bekę' – chociaż w zasadzie chyba nie ma tu powodów do śmiechu. Jak w 2020 roku, kiedy na rozdaniu Złotych Globów żartował sobie z niego Ricky Gervais. Powiedział, że DiCaprio zabrał dziewczynę na trwające aż trzy godziny 'Pewnego razu... w Hollywood' i pod koniec filmu jego partnerka już była dla niego za stara" – opisywał Bartosz Godziński w naTemat. Dziennikarz przybliżył też czytelnikom wszystkie teorie, które krążą w internecie w tej sprawie.