Porwał 9-latkę sprzed szczecińskiej podstawówki. Media: Policja ujęła podejrzanego

Jak donosi RMF FM, mężczyzna podejrzewany o porwanie 9-latki z okolic szkoły podstawowej, został zatrzymany. To około 50-letni mężczyzna, który miał przyznać się do winy.

Media donoszą, że policja ujęła podejrzewanego o porwanie. Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Przypomnimy: w okolicy jednej ze szkół podstawowych w Szczecinie doszło do porwania 9-latki. Jak poinformował Łukasz Nowak, przewodniczący Rady Osiedla Bukowo, do zdarzenia doszło we wtorek 14 marca po godzinie 16:00.

W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie porwano 9-letnią dziewczynkę. Podejrzany wywiózł dziecko w okolice Zagórskiego i Ogrodniczej. Dziewczynce na szczęście udało się uciec.

Media: sprawca został zatrzymany

Jak donosi RMF FM, podejrzewany o porwanie 9-latki został zatrzymany przez policję. To około 50-letni mężczyzna, który miał siłą zaciągnąć dziewczynkę do ciemnego samochodu, prawdopodobnie marki dacia. Jak donosi stacja, w środę udało się namierzyć i zatrzymać podejrzewanego. Miał przyznać się do uprowadzenia dziewczynki.

Dyrekcja wystosowała pismo, w którym przekazała, że mężczyzna wywiózł dziecko w zalesione tereny dzielnicy Bukowo, skąd dziewczynce udało się uciec i zadzwonić do ojca. Ten powiadomił policję, która odnalazła dziecko. "Dzisiaj przeprowadzone zostały z dziećmi pogadanki nt. bezpiecznych zachowań z osobami nieznajomymi" – głosi komunikat. Dyrekcja prosi także rodziców, aby porozmawiali z dziećmi.

Portal szczecinskie24.pl skontaktował się w tej sprawie z Oficerem Prasowym Komendy Miejskiej w Szczecinie.

– Nie potwierdzamy ani nie zajmujemy stanowiska w tej sprawie. Prosimy o kontakt z prokuraturą – poinformowała portal kom. Anna Gembala z KMP w Szczecinie.

Prokuratura jednak nie udziela żadnych informacji w tej sprawie.

Apel: uczulmy dzieci, aby nie rozmawiały z nikim nieznajomym

– Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu. Trwają prace funkcjonariuszy. W tym momencie nie możemy udzielić szczegółowych informacji – powiedziała w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Oprócz tego portal Eska poinformował w środę, że w okolicach Szkoły Podstawowej nr 69 "kręci się podejrzane auto, a mężczyzna oferuje dzieciom cukierki".

Rada Osiedla Bukowo i policja apeluje do rodziców w związku z tą niebezpieczną sytuacją o uczulanie dzieci na takie incydenty.

"Szanowni Państwo ogromna prośba uczulmy nasze dzieci, żeby nie rozmawiały z nikim nieznajomy, w przypadku zagrożenia niech krzyczą/ wołają o pomoc! Zwrócimy uwagę na auta/ludzi, którzy kręcą się po naszej okolicy. Proszę, jeśli to możliwe udostępnijcie tę informację, może ona uratować czyjeś życie" – głosił komunikat.

– Sytuacja jest przerażająca. To sygnał dla rodziców, że należy być czujnym i ostrzegać dzieci, jak mają się zachowywać na wypadek niebezpieczeństwa. Nie ufać obcym, a jeżeli trzeba, to krzyczeć, kopać, gryźć i zwracać na siebie uwagę. Porwania przez obcych nie zdarzają się często, znacznie częściej mowa np. o porwaniach rodzicielskich, gdy dziecko odbiera ojciec czy matka bez zgody drugiego rodzica – powiedziała szczecińska detektyw Małgorzata Marczulewska.