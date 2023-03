W e wtorek w okolicy jednej ze szkół podstawowych w Szczecinie doszło do porwania 9-latki. Na szczęście dziewczynce udało się uciec. Policja bada sprawę i apeluje do mieszkańców.





Porwał 9-letnią dziewczynkę sprzed szkoły w Szczecinie. Teraz policja apeluje o jedną rzecz

redakcja naTemat

We wtorek w okolicy jednej ze szkół podstawowych w Szczecinie doszło do porwania 9-latki. Na szczęście dziewczynce udało się uciec. Policja bada sprawę i apeluje do mieszkańców.