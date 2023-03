Miedwiediew zlecił zamach na włoskiego ministra? Miała się tym zająć Grupa Wagnera

Włoski wywiad ostrzegł rząd kraju o możliwym planowaniu zamachu na ministra obrony Włoch Guido Crosetto. Zleceniodawcą ataku miał być były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Miedwiediew miał zlecić zamach na włoskiego ministra obrony. Fot. kremlin.ru

Według doniesień włoskiego dziennika, władze Kremla miały planować zamach na włoskiego ministra obrony Guido Crosetto

Zleceniodawcą zamachu miał być były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew

Włoski wywiad ostrzegł rząd kraju o możliwym planowaniu zamachu

Włoski dziennik "Il Foglio"powołując się na źródła we włoskim wywiadzie, przekazał, że władze Kremla miały planować zamach na włoskiego ministra obrony Guido Crosetto. Według doniesień gazety, włoskie służby specjalne przechwyciły rozkaz byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej o zamordowaniu ministra.

Kreml miał planować zamach na włoskiego ministra obrony

Zlecenie na kwotę 15 mln dolarów miało być zaadresowane do najemników z Grupy Wagnera, należącej do Jewgienija Prigożyna. Przeprowadzeniem zamachu mieli się zająć najemnicy komórek z Serbii lub Estonii. To właśnie Dmitrij Miedwiediew miał mieć wpływ na ostateczną decyzję.

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na włoski dziennik, wskazuje natomiast, że prośba Miedwiediewa trafiła do najwyższych władz Kremla jeszcze przed ostatnimi wypowiedziami włoskiego ministra. Crosetto oskarżył bowiem Grupę Wagnera do podżegania do kryzysu migracyjnego w Europie. W odpowiedzi szef wagnerowców kazał włoskiemu ministrowi "pilnować własnego kraju".

Włoski wywiad zaniepokojony wypowiedziami Miedwiediewa

Miedwiediew jest obecnie zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jest blisko związany z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Może mieć więc wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji w kraju.

Włoski wywiad okazał swoje zaniepokojenie wypowiedziami rosyjskiego polityka, który nazwał Crosetta "rzadkim głupcem”. Bowiem tymi słowami Dmitrij Miedwiediew zareagował na stwierdzenie Crosetta, że jeśli rosyjskie czołgi wkroczą do Kijowa, "rozpocznie się trzecia wojna światowa".

Były prezydent Federacji Rosyjskiej jest znany ze swoich gróźb wysyłanych pod adresem innych państw. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji wielokrotnie ostrzegał państwa NATO, w tym Polskę, przed dostarczaniem Ukrainie myśliwców. Zaznaczał też, że Rosja jest gotowa użyć każdego rodzaju broni, by chronić terytorium swojego kraju.

Crosetto zareagował na doniesienia o zamachu

Guido Crosetto odniósł się do doniesień o planowanym na niego zamachu. Za pośrednictwem Twittera udostępnił swoją lokalizację i zaznaczył, że jest spokojny o swój los. Dodał, że tego typu doniesienia pojawiają się codziennie, przy czym zaznaczył, że "to do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju należy ich weryfikacja i w razie potrzeby przeciwdziałanie", a na ten moment podjęte środki są "wystarczające".