Dancewicz wściekła na kobiety głosujące na prawicę. "Hańba i wstyd"

Dancewicz o kobietach głosujących na prawicę. Nie przebierała w słowach Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Renata Dancewicz wielokrotnie podkreślała, że nie zgadza się z konserwatywnymi wartościami realizowanymi przez partię rządzącą w naszym kraju. Aktorka w wywiadzie dla jednego z tabloidów skomentowała wyrok sądu ws. Justyny Wydrzyńskiej. Nie przebierała w słowach, podkreślając, że chodzi jedynie o podstawowe prawa.

Nam przecież nie chodzi o jakiś niesamowity progres, tylko o podstawowe prawa. Tak mnie strasznie dziwi stanowisko kobiet po tak zwanej prawej, konserwatywnej stronie. Jak one się odnajdują w świecie, który traktuje je jak podludzi. Tak samo, jak kościół katolicki traktuje je jako "podwierne" i to jeszcze czwartej kategorii.

Artystka na tym jednak nie poprzestała. Podkreśliła, że nie rozumie kobiet głosujących na prawicowe partie i nie wyobraża sobie, by po tym wyroku którakolwiek kobieta zrobiła to ponownie.

Jak one sobie z tym radzą, że firmują to, dają temu głos, twarz i to wspierają. To jest dla mnie tak nieprawdopodobne. Jeżeli po tym wyroku jakakolwiek kobieta zagłosuje na prawicę, to będzie zdrajczynią nas wszystkich, niezależnie od poglądów. Hańba i wstyd.

Renata Dancewicz

w rozmowie dla "Świata Gwiazd"