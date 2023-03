Monika Miller o aferze wokół Jana Pawła II. Wspomniała spotkanie z papieżem

Monika Miller o aferze wokół Jana Pawła II. Spotkała się z nim na żywo Fot. instagram.com / @monika.miller

Wiele gwiazd show-biznesu nie mogło przemilczeć głośnej afery wokół reportażu na temat Jana Pawła II, który ukrywał nadużycia ze strony duchownych wobec nieletnich. Głos w sprawie zabrały między innymi Paulina Młynarska czy Natalia Siwiec. Teraz Monika Miller w najnowszym wywiadzie została zapytana o to, co sądzi na temat głośnego skandalu.

Wiele lat temu z głową Kościoła katolickiego spotkał się ówczesny premier Rzeczypospolitej – Leszek Miller. Na spotkanie zabrał ze sobą wnuczkę. Po wielu latach Monika Miller wspomniała to spotkanie, choć niewiele z niego pamięta.

Wnuczka Millera podkreśliła, że podział Polaków na zwolenników i przeciwników kardynała Wojtyły to "bardzo skomplikowany temat". Dodatkowo poinformowała, że nie jest to sprawa, o której lubi czy chciałaby dyskutować. Pomimo tego wspomniała spotkanie z papieżem.

Identyfikuję się z "pokoleniem Jana Pawła II", tym bardziej że go poznałam. Muszę się identyfikować, skoro pamiętam to, byłam tam i zapadło mi to w pamięć (...) Dziadek mnie tam zabrał. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego aż tak bardzo. Wiem tylko, że się obraziłam w pewnym momencie, schowałam się w szafie i wszyscy mnie szukali. Nawet nie wiedziałam, kto to jest, kompletnie nic nie rozumiałam.

Monika Miller

w rozmowie dla Onet Rano