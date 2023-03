Świątek awansowała do półfinału w Kalifornii. Polka przed wielkim rewanżem

Maciej Piasecki

S zesnaste zwycięstwo w 2023 roku osiągnęła Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału BNP Paribas Open, wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:3 z Soraną Cirsteą. Liderka światowych list o miejsce w finale w Indian Wells zagra z Jeleną Rybakiną. Będzie to okazja do rewanżu za porażkę w Australian Open.