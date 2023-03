Świątek przegrała i zdradziła bolesną tajemnicę. "Odczuwam dyskomfort"

To nie był udany mecz dla Igi Świątek. Polka po raz drugi w sezonie przegrała z tą samą rywalką, tracąc szansę na awans do finału BNP Paribas Open w Indian Wells. W sobotnim półfinale lepsza okazała się Jelena Rybakina. Kazaszka ograła Polkę w dwóch setach 6:2, 6:2.

Iga Świątek nie zagra w finale BNP Paribas Open. Polka przegrała w dwóch setach (2:6, 2:6) z Jeleną Rybakiną. Fot. FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Jelena Rybakina wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open 2023

Polska tenisistka po porażce w Indian Wells opublikowała szczery wpis

21-latka z Raszyna przyznała się do dolegliwości zdrowotnych

Z pewnością nie tak polscy kibice wyobrażali sobie półfinałowy mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Polka po zaledwie kilku tygodniach otrzymała szansę rewanżu na Kazaszce za porażkę podczas wielkoszlemowego Australian Open. Wówczas, na etapie IV rundy, Rybakina ograła Świątek w dwóch setach 6:4, 6:4.

Okazało się jednak, że podczas półfinału BNP Paribas Open wynikowo było dla Polki jeszcze gorzej. Świątek przegrała bowiem 2:6, 2:6, będąc wyraźnie słabszą od rywalki. Liderka rankingu WTA popełniała sporo własnych błędów. Dodatkowo po drugiej stronie siatki Rybakina zagrała to, co potrafi najlepiej. To był pokaz skuteczności połączonej z odpowiednią mocą uderzeń. Świątek mogła tylko westchnąć z bezradości.

Po godzinie i siedemnastu minutach Polka zeszła z kortu pokonana. Rybakina wygrała z liderką światowych list drugi raz w 2023 roku. Kazaszka, która jest finalistką Australian Open, ma patent na mecze ze 21-latką z Raszyna.

Świątek ze szczerym wpisem po turnieju

Nie trzeba było długo czekać na podsumowanie zmagań w Indian Wells przez polską tenisistkę. Świątek napisała w mediach społecznościowych nie tylko o wydarzeniach na korcie, ale zdradziła też, że boryka się z problemami zdrowotnymi.

"Ciężki wieczór. Elena zagrała świetnie i była dziś lepsza. Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi dziś grać na 100%. Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie. Do zobaczenia!" – przyznała w mediach społecznościowych Świątek.

Ten wpis stawia pod znakiem zapytania dalszą rywalizację Polki w tzw. Sunshine Double. W ubiegłym roku Świątek wygrała zarówno turniej w Indian Wells, jak i zmagania w Miami. Teraz już wiadomo, że Polka nie powtórzy tego świetnego wyniku. Rywalizacja w Miami startuje za kilka dni i pytaniem bez odpowiedzi pozostaje kwestia udziału Świątek w turnieju.

Jeśli Polka wspomina o swoich problemach ze zdrowiem publicznie, wydaje się, że sprawa jest poważna. A fragment dotyczący "konsultacji z zespołem" może sugerować, że Polka będzie rozważać ew. przerwę, jeśli kontuzja okaże się poważniejsza.

W dalszej perspektywie Świątek czeka przecież walka m.in. w kolejnym wielkoszlemowym turnieju, na kortach Rolanda Garrosa. Paryskie zmagania, gdzie dwukrotnie triumfowała Polka (2020 i 2022), to jednak dopiero przełom maja i czerwca.

Najlepsze akcje meczu Świątek z Rybakiną:

W finale imprezy w Indian Wells Rybakina zagra z Aryną Sabalenką. Będzie to powtórka finałowego meczu w tegorocznym Australian Open. Podczas turnieju w Melbourne górą była tenisistka urodzona w Mińsku. Reprezentująca Kazachstan, choć urodzona w Moskwie Rybakina, będzie zapewne chciała zrewanżować się Białorusince.