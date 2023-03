Chylińska odpowiada na zarzuty Wojewódzkiego. "Po ludzku kłamiesz"

Kuba Wojewódzki w swoim ostatnim programie uderzył w Agnieszkę Chylińską oraz Małgorzatę Foremniak, z którymi pracował na planie "Mam Talent" i zarzucił im nielojalność. Chylińska odpowiedziała mu w mocnych słowach.

Kuba Wojewódzki odszedł z "Mam Talent" 13 lat temu

Ostatnio w swoim talk-show zarzucił jurorkom wspomnianego programu, czyli Agnieszce Chylińskiej oraz Małgorzacie Foremniak nielojalność

"Po ludzku kłamiesz" – odpowiedziała Wojewódzkiemu Chylińska

Kuba Wojewódzki odszedł z pozycji jurora w "Mam Talent" 13 lat temu. Temat ostatnio powrócił, gdy na kanapie w swoim autorskim programie gościł Piotra Gąsowskiego. Showman powiedział, że on sam zrezygnował z prowadzenia "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w akcie solidarności ze zwolnioną Katarzyną Skrzynecką.

– Ja jestem taki lojalny! Za co? Za miłość do Kaśki. Już drugi raz była taka sytuacja. I powiedziałem, że nie chcę drugi raz do tego dopuścić, żeby zabierano mi Kasię – wyznał Gąsowski.

Wojewódzki użył tej anegdoty jako pretekstu do opowiedzenia historii swojego odejścia z talent show TVN-u. Najpierw stwierdził, że w show-biznesie generalnie nie można liczyć na lojalność. Zgodnie z relacją show-mana, pierwsze o jego rezygnacji z fotelu jurora w "Mam Talent" usłyszały Agnieszka Chylińska oraz Małgorzata Foremniak, które do tej pory w nim jurorują.

– Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – stwierdził.

Agnieszka Chylińska odpowiedziała Wojewódzkiemu

Na odpowiedź Agnieszki Chylińskiej nie trzeba było długo czekać. Artystka odpowiedziała mu wpisem, który zamieściła w mediach społecznościowych.

"Drogi Kubo, o Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz" – zaczęła w mocnych słowach była wokalistka zespołu O.N.A.

"Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem, czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę" – kontynuowała.

"Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PS. A może po prostu MIAŁEŚ ZŁY DZIEŃ" – zakończyła wpis Chylińska.

Wojewódzki na chwilę obecną nie odniósł się do jej słów. Foremniak nie skomentowała słów show-mana o kulisach odejścia z "Mam Talent".