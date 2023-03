Maciej Kurzajewski poznał pierwszą wnuczkę. W wyprawie do Włoch towarzyszyła mu Cichopek

M aciej Kurzajewski właśnie został dziadkiem po raz pierwszy. Żeby poznać córkę swojego najstarszego syna Franciszka Vaccariego, musiał udać się do Werony, gdzie mieszka on z żoną. Do Włoch dziennikarz zabrał swoją obecną partnerkę Katarzynę Cichopek.