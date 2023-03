"Zrobiliście wielkie zło temu świętemu człowiekowi". Tak górale maszerowali w obronie Jana Pawła II

Marsz odbył się w Nowym Targu. Zorganizowało go Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, Rada Powiatu Nowotarskiego i Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II. "Co szokujące, niemal każdy z uczestników marszu, który zgodził się z nami porozmawiać, przyznawał, że nie oglądał najnowszego reportażu stacji TVN 24 pod tytułem "Franciszkańska 3" – relacjonował Onet. Tego samego dnia wiec w obronie Jana Pawła II odbył się też w Katowicach. Oto jak wyglądały te wydarzenia.

Górale maszerowali w obronie Jana Pawła II w Nowym Targu. fot. Pawel Murzyn/East News

"Górale z całego Podhala maszerują dziś przez Nowy Targ w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II" – relacjonował dziennikarz Radia Kraków.

Relację pokazywało TVP Info, marszem żyły media społecznościowe i katolickie portale. Obecne były też inne media.

– Modlimy się o opamiętanie dla dziennikarzy mediów lewackich i liberalnych, którzy szlakują dobre imię naszego najukochańszego Ojca Świętego, papieża Polaka, św. Jana Pawła II. Zarzuca mu się straszne rzeczy, a my wiemy, że on był nieskazitelnie czysty. To chcemy przekazać światu – cytował Onet ks. Jana Karlaka, kustosza sanktuarium św. Jana Pawła II, który tak przemawiał przez megafon.

Z relacji zakopiańskiej "Wyborczej": "Pytany przez obecne na miejscu "media lewackie i liberalne" duchowny odwracał się plecami, nie chcąc rozmawiać. – Zrobiliście wielkie zło temu świętemu człowiekowi! – odgrażał się na odchodne".

W wydarzeniu wzięło udział około tysiąca osób – samorządowcy, księża, członkowie Związku Podhalan, wiceministrowie Andrzej Gut-Mostowy i Edward Siarka, a także mieszkańcy Podhala.

Jak opisywała Katolicka Agencja Informacyjna, wielu z nich miało na sobie stroje regionalne, powiewały flagi papieskie, narodowe i maryjne, a podczas całego marszu uczestnicy odmawiali modlitwę różańcową. "Nie zgadzamy się na szkalowanie naszego świętego patrona. Nie zgadzamy się na uwłaczający pamięci Jana Pawła II, gorszący medialny dyskurs, obraźliwe i pełne agresji komentarze zamieszczane w internecie dotyczące jego osoby" – cytowano prezesa Związku Podhalan Juliana Kowalczyka.

Wiec w Katowicach w obronie Jana Pawła II

Również w sobotę wiec w obronie Jana Pawła II odbył się w Katowicach. Tu pod pomnikiem Jana Pawła II przy archikatedrze miało zgromadzić się kilkaset osób.

"Były także orkiestra górnicza i kapela góralska. Manifestujących wspierali motocykliści, pracownicy katowickich zakładów, m.in. Węglozbytu" – opisywała katowicka "Wyborcza". Uczestnicy modlili się, odśpiewali "Barkę" i "Abba Ojcze", czytali poezję Jana Pawła II.

Odczytano także manifest, w którym padły słowa: "My, społeczność woj. śląskiego, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek ataków na świętość papieża Jana Pawła II. Nie zgadzamy się na falę agresji, wymierzoną w osobę, dzieło, wielkość i świętość Jana Pawła II. Ataki te bazują na kłamstwie, manipulacji i preparowaniu fałszywych dowodów, które to metody stosowały już służby komunistyczne, aby zniszczyć autorytet papieża Jana Pawła II".

Wiec, jak relacjonowano, zorganizował minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Kolejne takie wiece partia Zbigniewa Ziobry zapowiada 2 kwietnia.

Wydarzenia te to odpowiedź na reportaż Marcina Gutowskiego z TVN24 pt. "Franciszkańska 3". Od jego emisji na początku marca trwa wielka akcja obrony dobrego imienia papieża. Ostatnio odniosła się do niej córka Jerzego Turowicza, wieloletniego redaktora naczelnego "Tygodnika Podhalańskiego".

"Wszyscy ludzie, każdy człowiek zasługuje na sprawiedliwą ocenę, na sprawiedliwy osąd uczynków. On też. Jednak zupełnie szaleńcze, absurdalne działania obronne ze strony PiSowców i pozostającej w ich łapach machiny państwowej to uniemożliwią" – napisała Magdalena Smoczyńska.