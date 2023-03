Zespół The Rolling Stones ukradł piosenki innemu artyście? Oskarżono ich o plagiat

W kierunku The Rolling Stones zostały sformułowane poważne zarzuty. Artysta Angelslang oskarżył legendarny zespół o plagiat jego dwóch piosenek. Mężczyzna złożył już pozew do sądu w tej sprawie.

Zespół The Rolling Stones został oskarżony o plagiat. Fot. BERTRAND GUAY/ AFP/ East News

The Rolling Stones zostali oskarżeni o plagiat.

Artysta Angelslang twierdzi, że legendarny zespół ukradł dwie jego piosenki.

Zdaniem mężczyzny Brytyjczycy "zainspirowali" się jego twórczością przy tworzeniu singla "Living In A Ghost Town" z 2020 roku.

The Rolling Stones oskarżeni o plagiat

Angelslang (który naprawdę nazywa się Sergio Garcia Fernandez) twierdzi, że The Rolling Stones bezprawnie wykorzystali jego dwie piosenki przy tworzeniu swojego singla "Living In A Ghost Town" z 2020 roku.

Jego zdaniem zainspirowali się oni kawałkami "So Sorry" z 2006 roku oraz "Seed of God" z 2007 roku, które on sam przekazał na płycie CD "członkowi najbliższej rodziny" Micka Jaggera. Jak twierdzi, ta osoba potwierdziła mailowo otrzymanie wersji demo.

Jak donosi magazyn "Billboard", Fernandez oskarża Brytyjczyków o zapożyczenie "kluczowych elementów" kompozycji, tj. sekwencję akordów, melodie, partie harmonijki ustnej, linie basu, tempa i rytm perkusji. Ponadto prawnicy Angelslanga przekazali, że "oskarżeni nigdy nie zapłacili powodowi ani nie uzyskali pozwolenia na wykorzystanie "So Sorry" i "Seed of God".

Fernandez złożył pozew w sądzie federalnym w Nowym Orleanie 10 marca. Legendarny zespół póki co nie odniósł się do sprawy publicznie.

Inni artyści oskarżeni o plagiat

Artyści często bywają oskarżani o plagiaty – czasami przez słuchaczy, a czasami przez tych, których twórczością nadmiernie się "zainspirowali". Do tego pierwszego przypadku doszło ostatnio przy okazji piosenki "Solo" Blanki, która ma tym utworem reprezentować Polskę na Eurowizji.

Internauci mają spore wątpliwości co do autentyczności kawałka. Podejrzewają artystkę o plagiat. Piosenka zarówno pod względem warstwy muzycznej, jak i wokalnej przypomina utwór "Up", który wykonuje rumuńska piosenkarka INNA.

Nie da się nie zgodzić z faktem, że obydwa utwory posiadają podobny "wakacyjny" klimat. Teledysk INNY pod wieloma względami przypomina aranżację występu Blanki z krajowych preselekcji w TVP. Internauci zauważyli także, że artystki i ich utwory nie dość, że łączą wspólne roślinne motywy to również napisy składające się z dużych liter.

Jeśli natomiast chodzi o sytuację drugiego typu, w 2021 roku Adele została oskarżona przez niezależną amerykańską wokalistkę Xiomarę o całkowite skopiowanie jej twórczości w nowym albumie.

Internauci są podzieleni, co do zarzutów artystki. Niektórzy twierdzą, że Adele ewidentnie splagiatowała twórczość Xiomary.

"Wow! Tego nie da się wytłumaczyć. Podobieństwo jest oczywiste", "Jestem DJ-em i często widzę takie przypadki. Skopiowała cię. Jest mi przykro, że to dotknęło również ciebie. Widziałem już wiele podobnych wpisów od mało znanych, niezależnych artystów" – można było przeczytać wówczas w komentarzach w sieci.