Foremniak też skomentowała zarzuty Wojewódzkiego. "Sztuczny skandal, oparty na kłamstwie"

Trzynaście lat po odejściu z "Mam Talent!" Kuba Wojewódzki skomentował w swoim programie, że jego koleżanki-jurorki z planu zachowały się nielojalnie. Pierwsza odpowiedziała mu Agnieszka Chylińska, a teraz przyszła pora na Małgorzatę Foremniak.

Małgorzata Foremniak odniosła się do słów Kuby Wojewódzkiego. Fot. Artur Barbarowski/ East News

Kuba Wojewódzki stwierdził w swoim programie, że odchodząc z "Mam Talent!", spotkał się z nielojalnym zachowaniem ze strony swoich koleżanek-jurorek.

Pierwsza te doniesienia skomentowała Agnieszka Chylińska, zarzucając mu kłamstwo.

Zaraz później zawtórowała jej Małgorzata Foremniak.

Chylińska do Wojewódzkiego: "Kłamiesz"

Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki w swoim ostatnim programie zdradził kulisy swojego odejścia z "Mam Talent!", do którego doszło trzynaście lat temu. – Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – stwierdził.

Pierwsza na te słowa odpowiedziała mu Agnieszka Chylińska, której zdaniem prawda o odejściu showmana znacznie różni się od przedstawionej przez niego wersji.

"Drogi Kubo, o Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz" – zaczęła w mocnych słowach była wokalistka zespołu O.N.A.

"Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem, czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę" – kontynuowała.

"Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PS. A może po prostu MIAŁEŚ ZŁY DZIEŃ" – dodała na końcu.

Małgorzata Foremniak również odpowiedziała byłemu koledze z "Mam Talent"

Na odpowiedź Małgorzaty Foremniak także nie trzeba było długo czekać. Aktorka potwierdziła wersję wydarzeń Chylińskiej, że Wojewódzki wcale nie poinformował ich z uprzedzeniem o swoim odejściu, a więc kłamał.

"Jest mi ogromnie przykro, że w dzisiejszych czasach, aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal, oparty na kłamstwie. Bardzo rzadko reaguję, ale niestety tym razem nie mogę przejść obok" – zaczęła swój wpis Foremniak.

"Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu 'Mam talent!' dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem. Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią" – napisała dalej.

"W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było głośno. Słabe jest to, że, potrzebując tego rozgłosu, używa się nie swojego światła" – dodała na koniec Foremniak.