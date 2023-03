Sławomir i Kajra mają kryzys małżeński? To nagranie ma rozwiewać wątpliwości

Od jakiegoś czasu krążą plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Sławomira i Kajry. Para wstawiła na Instagrama wideo, które raczej zaprzecza tym pogłoskom. Zrobili to celowo?

Sławomir i jego żona ucięli plotki o kryzysie w ich małżeńśtwie? Fot. Wojciech Stróżyk/ REPORTER

W ostatnim czasie media donosiły o kryzysie w związku Sławomira i Kajry

Para wstawiła jednak na Instagrama nagranie promujące ich najnowszy kawałek "Cudowronek"

Czy w ten sposób gwiazdy disco-polo chciały uciąć plotki na temat problemów w ich związku?

Sławomir i Kajra mają kryzys małżeński?

Sławomir i Magdalena "Kajra" Kajrowicz są małżeństwem niemal od dekady. Para jest niemal nierozłączna – występują razem na scenie oraz prowadzą na antenie TVP program "Tak to leciało".

W ostatnim czasie krążyły jednak plotki o kryzysie w ich związku. Sam showman odniósł się jednak do nich w rozmowie z "Super Expressem" i choć przyznał, że czasami dochodzi pomiędzy nimi do nieporozumień, to rozwód im raczej nie grozi.

Kajra przyznała z kolei niedawno, że zdarza jej się podczas kłótni rzucać... szklankami. Jak jednak od razu dodała, jej mężowi (jak do tej pory) nic się jednak nie stało. Gwiazda disco-polo zdradziła również wtedy, że myślą o powiększeniu rodziny.

Nowa piosenka "Cudowronek"

Możliwe, że para postanowiła jeszcze wyraźniej zaakcentować, że nie mają kryzysu. Sławomir niedawno skończył 40. lat i z tej okazji razem z żoną wydali nową piosenkę pod tytułem "Cudowronek".

W związku z nowym kawałkiem na ich profilach na Instagramie pojawiło się wideo promujące "Cudowronka". Widzimy na nim Sławomira oraz Kajrę, przechadzających się z uśmiechem na twarzy po rajskiej plaży.

"Cześć tu Kajra. Nadchodzimy do was z gorącą premierą 'Cudowronka'. Już jutro o 11:00 na naszym kanale #youtube. A przed 10:00 widzimy się w @pytanienasniadanie i pierwszy raz zaśpiewamy piosenkę dla was w TV. Bądźcie z nami i do zobaczenia" – czytamy we wpisie pod materiałem wideo.

Związek gwiazd disco-polo

Sławomir i Kajra chętnie dzielą się z fanami tym, jak w praktyce wygląda związek duetu gwiazd, które występują razem na scenie, a więc spędzają ze sobą bardzo dużo czasu.

– Jesteśmy nudni. Kochamy ciszę, w domu mamy ciszę, jak do nas przychodzą ludzie, to jest flauta, nic kompletnie się nie dzieje. Potrzebna jest ta cisza, żeby mieć energię, którą możemy dać na koncercie czy przed kamerami na planie programu. Staramy się tę energię kumulować, a gdy trzeba, dawać ją ludziom – zdradził Plejadzie muzyk.

Małżeństwo wówczas stara się spędzać ze sobą mało czasu, by nie przesadzić. – Gdy jesteśmy w busie, w trasie, staramy się spać, odpoczywać, przed koncertami faktycznie ze sobą niewiele rozmawiamy, bo musimy tę energię gdzieś kumulować, żeby potem wyjść przed publiczność i zrobić wszystko najlepiej, jak możemy – dodała Kajra.

– Z ciekawostek, kiedy jedziemy busem koncertowym, to Kajra siedzi na samym przodzie, a ja na samym końcu. Jest zachowana bezpieczna odległość – wyznał Sławomir.