Światowy Dzień Snu - Stwórz przestrzeń do pełnego relaksu w swojej sypialni

Dobry i głęboki sen wpływa na nasze dobre samopoczucie, zwiększenie koncentracji, efektywność oraz ogólną kondycję fizyczną. Właśnie dlatego warto zadbać o przestrzeń, w której śpimy, tak aby rano być wypoczętym i mieć energię do działania. Z okazji Światowego Dnia Snu podpowiadamy, na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby zregenerować swój organizm w nocy.

1. Po pierwsze – zadbaj o zdrową atmosferę w sypialni!

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o dobrą jakość powietrza w naszej sypialni. To, czym oddychamy śpiąc ma ogromne znaczenie dla jakości naszego snu i tego w jakiej kondycji budzimy się rano. Oczywiście warto wietrzyć pomieszczenie, w którym zasypiamy, ale wtedy również wpuszczamy do środka zanieczyszczenia z zewnątrz. Jak więc zapewnić czyste powietrze w sypialni? Decydując się na odpowiedni oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacze Samsung usuwają aż do 99,97% zanieczyszczeń1. Zastosowano w nich filtr wstępny, który wyłapuje większe cząsteczki kurzu, ale również sierść zwierząt, filtr dezodoryzujący z aktywnym węglem, który odpowiada za usuwanie nieprzyjemnych zapachów oraz szkodliwych dla zdrowia gazów2. Zwieńczeniem jest niezwykle precyzyjny filtr ultra drobnego pyłu usuwający aż do 99,97% cząsteczek pyłu o wielkości 0,26 ㎛, np. smogu3. Dzięki powyższym filtrom możemy mieć pewność, że powietrze, którym oddychamy w nocy jest czyste i zdrowe. Nie musimy też martwić się o głośność pracy. W trybie nocnym urządzenie działa niezwykle cicho, nie zakłócając naszego snu.

Co więcej, dzięki aplikacji SmartThings4 sprawdzimy poziom zanieczyszczenia powietrza w dowolnym momencie i z każdej lokalizacji. Korzystając z aplikacji możemy też automatycznie ustawić tryb nocny, który będzie się włączał o wybranej przez nas godzinie i wyłączał rano.

2. Po drugie – pozbądź się kurzu

Wystrój sypialni, spokojne kolory ścian oraz wygodne łóżko są bardzo ważne, ale równie istotna jest czystość, dzięki której możemy cieszyć się zdrowym snem. Sypialnia jest szczególnie narażona na gromadzenie się kurzu, za sprawą pościeli czy materaca, które znajdują się na naszym łóżku.

W utrzymaniu czystości pomoże nam bezprzewodowy odkurzacz Bespoke JetTM wyposażony w wielowarstwowy system filtracji, który zatrzymuje aż do 99,999%5 drobnego kurzu i alergenów, również alergenów pochodzących od zwierząt domowych. Co więcej, pojemnik na zanieczyszczenia opróżnisz jednym kliknięciem, bez kontaktu i wzbijania kurzu w powietrze. Zrobisz to za sprawą stacji All-in-One, która jednocześnie ładuje urządzenie i automatycznie opróżnia pojemnik na kurz.

3. Po trzecie – wybierz odpowiednią pościel i dbaj o nią

Wybór odpowiedniej pościeli również znacząco wpływa na jakość naszego snu i wypoczynku. Przede wszystkim warto sięgnąć po naturalne materiały takie jak bawełna, len, wełna czy jedwab, które zapewniają odpowiednią wentylację.

A jeśli mowa o higienie to nie sposób pominąć tutaj częstotliwości i sposobu prania pościeli. Pościel powinniśmy prać przynajmniej raz na dwa tygodnie, chyba, że śpimy ze zwierzakiem, wtedy zdecydowanie częściej. To również jedna z tych rzeczy w domu, która powinna być wyprana w wysokiej temperaturze.

W wybranych pralkach i pralko-suszarkach Samsung znajdziemy program Higieniczna para6. Po etapie prania zasadniczego do bębna jest wtłaczana para, która wnika w głąb tkanin dokładnie je dezynfekując i usuwając aż do 99,9% bakterii7 i alergenów8.

W tak przygotowanej przestrzeni – możemy w pełni wypocząć i cieszyć się snem najlepszej jakości.

