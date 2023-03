Dawid Kubacki wyjawił, dlaczego nagle zakończył sezon. "Lekarze walczą o życie mojej żony"

Dawid Kubacki wyjaśnił, dlaczego nie weźmie udziału w końcówce Pucharu Świata w sezonie 2022/2023. "Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – napisał.

Dawid Kubacki fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER

Od niedzieli wiele osób zastanawiało się, dlaczego Dawid Kubacki niespodziewanie zrezygnował z konkursu Raw Air

Początkowo bez szczegółów mówiono jedynie o powodach osobistych

Teraz sam sportowiec poinformował, że jego żona trafiła do szpitala a jej stan jest ciężki

Polski skoczek Dawid Kubacki w poniedziałek napisał w mediach społecznościowych: "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie".

Dawid Kubacki przekazał informacje o stanie zdrowia żony. "Wiem, że będzie walczyła"

Dodał także: "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" i zamieścił zdjęcie swojej żony oraz dwóch córek, Zuzanny i Mai. Komunikat do fanów zamieścił w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

W komentarzach do Kubackiego i jego rodziny płyną głosy wsparcia.

O tym, że Dawid Kubacki niespodziewanie zrezygnował z udziału w cyklu Raw Air, poinformowano w niedzielę 19 marca. Oficjalny komunikat wydano dopiero o godzinie 14, czyli na pół godziny przed rozpoczęciem niedzielnych kwalifikacji.

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Raw Air. Kubacki zrezygnował, Halvor Egner Granerud zwycięzcą Pucharu Świata

Kubacki w ostatnim konkursie miał walczyć o miejsce na podium. Decyzja polskiego zawodnika była równoznaczna z tym, że Halvor Egner Granerud wygrał Puchar Świata. "Granerud nie chce komentować swojego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej sezonu, bo nie zna okoliczności wycofania się Kubackiego" – poinformował później norweski serwis Nettavisen.no, powołując się na członków norweskiej kadry.

Wsparcie dla Polaka przekazał również wcześniej Austriak Stefan Kraft. – To przykre. To musi być coś trudnego. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego, co najlepsze. Nie jest ważne, kto w klasyfikacji będzie drugi, trzeci czy czwarty. Mam nadzieję, że będziemy mieć do końca fajną rywalizację o te miejsca – przyznał Kraft w rozmowie z Eurosportem.

– Wiemy, że to nie są sprawy zdrowotne i sportowe. To są sprawy osobiste i prosi, żeby dalej tematu nie drążyć, więc my tę prośbę, rzecz jasna, uszanujemy – dodał Kacper Merk, dziennikarz Eurosportu, cytując słowa trenera polskiej kadry Thomasa Thurnbichlera.

Marta Kubacka i Dawid Kubacki są małżeństwem od 2019 roku. Para poznała się na AWF-ie, Marta Kubacka przez wiele lat uprawiała szermierkę i występowała w barwach Pałacu Katowice.