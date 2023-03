Nie żyje Peter Hardy. Australijskiego aktora znaleziono martwego na plaży

Nie żyje Peter Hardy. Australijskiego aktora znanego z filmu "King'sman: Pierwsza misja" oraz serialu "Córki McLeoda" znaleziono 16 marca martwego na plaży. Co się stało?

Peter Hardy nie żyje. Fot. kadr z serialu "Córki McLeoda"

Peter Hardy nie żyje

Ciało australijskiego aktora zostało znalezione 16 marca na plaży niedaleko Perth.

Aktor znany był m.in. z serialu "Córki McLeoda". Jego ostatnim filmem był "King'sman: Pierwsza misja"

Lokalny serwis "The West Australian" podaje, że mieszkający na co dzień w Londynie Peter Hardy przyleciał do Australii, by odwiedzić swoją matkę. Mężczyzna poinformował swoich fanów w mediów społecznościowych, że zamierza tam wypróbować nurkowanie ze specjalną rurką do oddychania.

Jak przekazało ABC News 66-letniego Hardy'ego znaleziono martwego na plaży w mieście Fremantle niedaleko Perth około godziny 11 czasu miejscowego. Na miejsce wezwano karetkę, a ratownicy medyczni udzielili aktorowi reanimacji, która jednak niestety nie poskutkowała.

W mediach społecznościowych można odnaleźć wpisy jego bliskich, którzy są zszokowani tragedią.

"Rankiem 16 marca odebrano nam drogiego przyjaciela... Niesamowity i piękny Peter Hardy utonął podczas nurkowania w South Beach Perth. Miał 66 lat i wyglądał jak grecki bóg, wysportowany i szczęśliwy, że wrócił do rodzinnego Waszyngtonu z Londynu, który uczynił swoim domem" – czytamy we wpisie jego przyjaciela Andy'ego Burnsa.

"Słowa nie są w stanie wyrazić, jak głęboko odczuwam tę stratę. Jesteśmy bliskimi przyjaciółmi od czasu, gdy mieszkaliśmy razem w Neutral Bay Sydney w połowie lat 80-tych. Był znakomitym aktorem, wspaniałym wokalistą i gitarzystą, grał też na perkusji i saksofonie. Zawsze lubił występować w teatrze, a także w filmie i telewizji" – kontynuował Burns.

"Zdecydował się kupić łódź kanałową w Londynie, którą pięknie wyposażył w sprzęt do nagrywania i przysyłał mi nagrane tam ścieżki gitarowe, aby dodać do nich podkłady. Serdeczne kondolencje dla całej jego rodziny i wielu przyjaciół z powodu tej druzgocącej straty, zwłaszcza dla jego pięknej dziewczyny Lysy, nasze myśli są z tobą..." – dodał na koniec.

Kim był Peter Hardy?

Peter Hardy urodził się w 1957 roku w Perth. Hardy zaczynał jako muzyk i grał na waltorni w CCGS Orchestra, a następnie występował na teatralnych deskach. W 1986 roku zaczął występować w filmach i serialach.

Do najsłynniejszych występów aktora należą te w takich tytułach, jak "Chopper", "Nieuchwytny cel 2" czy australijski serial "Córki McLeoda". Ostatnim filmem z jego udziałem jest "King'sman: Pierwsza misja".