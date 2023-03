Sharon Stone wzruszyła się na scenie. "Pokażcie, ile jesteście warci"

Sharon Stone wzruszyła się na gali Women’s Cancer Research Fund’s, na której dostała nagrodę za swoją działalność charytatywną. Aktorka ze sceny opowiedziała o swojej chorobie oraz wspomniała zmarłego niedawno brata.

Sharon Stone rozpłakała się na gali Women’s Cancer Research Fund’s. Fot. Rex Features/ East News

Sharon Stone została nagrodzona za działalność charytatywną na gali Women’s Cancer Research Fund’s

Aktorka opowiedziała ze sceny o swoich zmaganiach z chorobą, która przypominała nowotwór piersi

Gwiazda "Nagiego instynktu" wzruszyła się, gdy wspomniała zmarłego niedawno brata

Sharon Stone z nagrodą na gali Women’s Cancer Research Fund’s

Sharon Stone w ostatnich latach bardziej słynie ze swojej działalności charytatywnej niż aktorskiej. Gwiazda "Nagiego instynktu" została za nią doceniona na gali Women’s Cancer Research Fund’s. Podczas przemówienia na scenie aktorka wspomniała o swoich zmaganiach z chorobą, która początkowo przypominała nowotwór.

– Miałam guza, który był większy od moich piersi, byli więc pewni, że to musi być rak. Ale tak nie było. Poszłam do szpitala, mówiąc: "Jeśli mnie otworzycie i okaże się, że to rak, proszę was, żebyście usunęli obydwie piersi" – opowiadała aktorka.

– Nie jestem osobą, która chce być zdefiniowana przez swój biust. Może wam się to wydać trochę dziwaczne, ponieważ wszyscy go widzieliście na ekranie. Widzieliście go także po operacji i nikt się nie zorientował – dodała.

Stone przyznała również, że straciła połowę majątku przez upadek Silicon Valley Bank. –Jestem technologiczną idiotką. Właśnie straciłam połowę swego majątku w związku z tą bankową aferą – wyznała. Gwiazda wspomniała także ze sceny swojego zmarłego niedawno brata. I to właśnie w tym momencie z jej oczu poleciały łzy.

– Mój brat właśnie zmarł, ale wciąż tu jestem. To ciężkie czasy, ale coś wam powiem – nie chcę, żeby jakikolwiek polityk mówił mi, co mam robić, a czego nie robić, jak mam żyć oraz jaka jest wartość mojego życia. Powstańcie więc! Powstańcie i pokażcie, ile jesteście warci – zaapelowała.

Śmierć brata Sharon Stone

Przypomnijmy, że brat Sharon Stone zmarł niedawno, bo w niedzielę 12 lutego. Śmierć 57-letniego Patricka Stone'a w mediach społecznościowych potwierdziła jego żona.

"Czuję, jakby moje serce zostało wyrwane z piersi. Patrick odszedł do naszego słodkiego Rivera... Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Był całym moim światem" – przekazała Tasha Stone.

Na Instagramie Stone również pojawiły się posty. Pierwszy z nim jest nagranie, na którym Sharon także informuje o śmierci Patricka na atak serca oraz potwierdza, że był ojcem zmarłego w ubiegłym roku chłopca. Mówi, że zostawił po sobie wspomnianą żonę oraz córkę i syna.

W kolejnym wpisie aktorka wstawiła zdjęcie z bratem, które podpisała jedynie "RIP my brother Patrick Joseph Stone". Pod oboma postami pojawiło się wiele wyrazów kondolencji od światowej sławy gwiazd. "Wow, mama. Tak mi przykro. Będę myśleć o tobie i twojej rodzinie w czasie tego koszmaru, który przechodzicie. Przysyłam ci wiele miłości" – skomentowała Milla Jovovich.