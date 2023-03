To będzie prawdziwy hit! Ogłoszono kolejną gwiazdę KSW na PGE Narodowym

Już 3 czerwca na PGE Narodowym odbędzie się gala XTB KSW Colosseum 2. Na PGE Narodowym kibiców najbardziej interesować będzie zapewne pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Organizatorzy ogłosili jednak kolejną gwiazdę, którą będzie Arkadiusz Wrzosek.

Arkadiusz Wrzosek będzie kolejną gwiazdą podczas gali KSW, która 3 czerwca odbędzie się na PGE Narodowym. Fot. Zrzut ekranu / Twitter / KSW

KSW po raz drugi zorganizuje galę na terenie PGE Narodowego

Podczas gali KSW 39 Colosseum w 2017 roku na trybunach było 58 tysięcy widzów

Oprócz Pudzianowskiego i Szpilki w czerwcu zawalczy również Mamed Khalidov

Dla fanów sportów walki w Polsce szykuje się prawdziwe święto już na początku czerwca. Na terenie PGE Narodowego zostanie bowiem zorganizowana gala XTB KSW Colosseum 2. Jej obsada jest naprawdę gwiazdorska.

Kibice będą mogli zobaczyć w akcji takie postaci jak legendarny Mamed Khalidov, a w bezpośrednim starciu zmierzą się Mariusz Pudzianowski oraz Artur Szpilka.

Kolejną gwiazdą najważniejszego wydarzenia tego roku dla federacji KSW będzie najlepszy stójkowicz wagi ciężkiej – Arkadiusz Wrzosek.

Urodziny na PGE Narodowym

Przy okazji przedstawienia udziału Wrzoska w czerwcowej gali, zaprezentowano specjalny filmik, w którym zawodnik zaprasza na... własne urodziny. Tak się składa, że były kickbokser akurat w dni gali, czyli 3 czerwca, będzie obchodził swoje osobiste święto.

W krótki filmiku Wrzosek dzwoni do Łukasza Jurkowskiego, byłego zawodnika MMA, który jest obecnie komentatorem sportowym i ekspertem od sportów walki. "Juras" to również spiker na meczach Legii Warszawa. I właśnie na stadionie przy Łazienkowskiej pojawia się Jurkowski.

Wrzosek zaprasza go do uczestnictwa w urodzinach razem z... wszystkimi kibicami zgromadzonymi na trybunach obiektu wielokrotnego mistrza Polski. Chwilę później sam zawodnik pojawia się na PGE Narodowym.

"Arkadiusz Wrzosek ma za sobą dwie świetne walki w KSW. W sierpniu 2022 roku na warszawskim Torwarze Arek zadebiutował w okrągłej klatce zderzając się z Tomaszem Sararą i po efektownym, brutalnym pojedynku rozbił go pod koniec trzeciej rundy. Starcie zostało wybrane walką wieczoru, a zawodnicy nagrodzeni bonusami." – czytamy na oficjalnej stronie KSW, gdzie zapowiedziany jest występ Wrzoska.

"Warszawiak powrócił do okrągłej klatki w styczniu tego roku i podczas gali KSW w Libercu zrewanżował się w ekscytującym boju Tomasowi Moznemu, który pokonał go niegdyś w kickboxingu. To starcie również zostało wybrane najlepszą konfrontacją wieczoru." – uzupełniają organizatorzy bilans Polaka.

20 tysięcy biletów sprzedanych

W poniedziałek poinformowano, że na czerwcową galę sprzedano już naprawdę solidną liczbę wejściówek. Organizatorzy przekazali, że swoje bilety ma już 20 tysięcy kibiców.

To tylko pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się sporty walki w Polsce. Federacja KSW to najbardziej znana w kraju oraz mocno rozpoznawalna na rynku europejskim marka. Została założona w 2004 roku przez Macieja Kawulskiego oraz Martina Lewandowskiego.

Kiedy po raz ostatni KSW gościło na PGE Narodowym, pobito rekord frekwencji na tego typu wydarzeniu w Polsce. Stadion pomieścił wówczas aż 58 tysięcy kibiców.