Obowiązkowe wyposażenie roweru w 2023 roku. Sprawdź, za co możesz dostać mandat

Te przepisy powinien znać każdy rowerzysta, jeśli nie chce dostać mandatu. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie z nich sprawy, gdy codziennie przemierza miasto w drodze do pracy. Warto pamiętać, że nie mają na celu gnębienia rowerzystów, a dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Obowiązkowe wyposażenie roweru w 2023 roku. Fot. Adam Burakowski / Reporter

Przepisy wynikają z prostego założenia, że nasz rower powinno być odpowiednio widać i słychać – w razie potrzeby. Jeśli jeździmy nim po drogach publicznych, powinien on być wyposażony w:

co najmniej jeden skutecznie działający hamulec

sygnał dźwiękowy

z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne żółte lub białe

z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt

co najmniej jedno światło tylne świecące ciągle lub migające

Gdy nie posiadamy w rowerze elementów obowiązkowego wyposażenia, musimy liczyć się z mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Jeśli jednak jeździmy rowerem w dzień, dodatkowe oświetlenie nie jest konieczne. Konieczne jest ono jedynie po zmroku. Rower jest wyposażony wtedy w światła pozycyjne. Z przodu potrzebne jest co najmniej jedno światło białe lub żółte, które świeci w sposób ciągły lub migający. Powinno być umocowane na wysokości od 25 do 150 cm od powierzchni drogi.

Z tyłu także potrzebne jest światło, ale należy pamiętać o dwóch rodzajach oświetlenia. Z tyłu roweru konieczne jest co najmniej jedno światło odblaskowe i nie może mieć ono kształtu trójkąta. To jedyne światło, które musi być umocowane na stałe. Resztę oświetlenia można montować, gdy jest to konieczne. Z tyłu obowiązkowe jest światło ciągłe lub migające. Po zmroku przód roweru ma świecić na biało, a tył na czerwono. Hamulec powinien być co najmniej jeden, ale sprawny. Nie są to zbyt wysokie wymagania, skoro większość rowerów ma dziś w wyposażeniu hamulce przednie i tylne. Tymczasem według przepisów może to być hamulec szczękowy, tarczowy ale także hamulec w pedałach, który zdarza się częściej w rowerach starszej generacji. Rowerzysta poruszający się po drogach publicznych jest szczególnie narażony na wypadki. Okazuje się, że ani kask ani kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowe. Należy jednak pamiętać, że bardzo zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy, dlatego warto z nich korzystać. Przepisy o obowiązkowym wyposażeniu roweru zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Nowy taryfikator mandatów

Od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy, zaostrzony taryfikator mandatów. Policja przyznaje, że znacząco przyczynił się do zmniejszenia liczby odnotowanych przewinień.

Minimalne nowe kary za wykroczenia to: 500 zł (utrudnianie ruchu), 800 zł (przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h), 1500 zł (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu), 2000 zł (wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle) i 2500 zł (jazda po spożyciu alkoholu).

Nowe regulacje wprowadziły też wyższą grzywnę, jaką może nałożyć sąd na kierowcę za wykroczenie drogowe. Jej maksymalna wysokość została podwyższona do 30 000 zł. Mało tego, 17 września 2022 roku zmienił się także taryfikator punktów karnych. Warto znać także wiele wykroczeń, za które kierowca może dostać aż 15 punktów karnych.