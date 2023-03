Sezon wiosna-lato w Sephorze będzie gorący! Cyfrowa analiza skóry to nie wszystko

Sezon wiosna-lato rozpoczął się w Sephorze na dobre. Sieć perfumerii przedstawiła swoje escytujące nowości i jest ich naprawdę sporo. Marka Ariany Grande po raz pierwszy w Polsce, cyfrowa diagnoza skóry... W cieplejsze dni w Sephorze naprawdę będzie się działo!

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Sephora z przytupem przedstawiła swoją ofertę na nowy sezon podczas Sephora Press Day Summer. Każda z licznych marek dostępnych w perfumeriach stacjonarnych oraz sklepie online przygotowała atrakcyjne oferty (na Sephora Press Day było aż 50 stref!), a nowości są naprawdę ekscytujące.

Fanki i fani pielęgnacji i makijażu z pewnością będą zachwyceni, warto więc często odwiedzać Sephorę (czy to wirtualnie, czy w perfumeriach w swoim mieście), aby nie przegapić żadnych nowinek beauty. My zebraliśmy kilka najciekawszych. Czego nie można przegapić w Sephorze w sezonie wiosna-lato 2023?

Usługa Skin Diagnosis, czyli cyfrowa analiza skóry

Marcową nowością w sieci Sephora jest usługa Skin Diagnosis, czyli cyfrowa analiza stanu skóry. Oddając się w ręce konsultanta, w jedyne 15 minut poznamy stan i potrzeby naszej skóry w zakresie jej nawilżenia, ilości sebum, wielkości i ilości porów oraz rodzaju i głębokości zmarszczek.

Jak jest to możliwe? Specjalistyczny skaner, który nakładany jest przez konsultanta na telefon, pokazuje dokładny obraz skóry dzięki ośmiu diodom LED i zoomowi x30. Taka analiza pozwala dobranie indywidualnej pielęgnacji z zakresu: oczyszczania, nawilżania oraz uzupełnienia codziennej pielęgnacji.

Usługa jest bezpłatna i jest dostępna jest w 43 stacjonarnych perfumeriach Sephora na terenie całej Polski. Ich listę znajdziemy na sephora.pl.

Marka Ariany Grende r.e.m. beauty już w Polsce

Po udanym debiucie marki r.e.m. beauty w sierpniu 2021 roku, Ariana Grande, gwiazda muzyki i zdobywczyni Grammy, kreatorka marki, wprowadziła do Sephora swoje wegańskie kosmetyki do makijażu. Pod koniec lutego produkty marki pojawiły się również w Polsce: na sephora.pl oraz stacjonarnie: w warszawskich perfumeriach Sephora w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach, oraz w Galerii Krakowskiej i poznańskiej Posnanii.

Miłośnicy makijażu w całej Europie znajdą w ofercie r.e.m. beauty Ariany Grande m.in.: wielokrotnie nagradzany wydłużający tusz do rzęs, róż Eclipse oraz pomadkę w sztyfcie, a także hity Tik Toka, w tym olejek do ust – essential drip, lśniący płynny cień do powiek i chłodzący, rozświetlający balsam pod oczy. W ofercie znalazły się również wyselekcjonowane i bogate w aktywne składniki pielęgnacyjne kosmetyki, które przygotują skórę do aplikacji makijażu.

R.e.m. beauty, która zapewni fankom i fanom beauty wszystkie narzędzia do podkreślenia swojego naturalnego piękna, to nie jedyna hitowa marka w Sephorze, której "matką" jest światowa gwiazda. W sieci perfumerii dostępne są również bestsellerowe Fenty Beauty i Fenty Skin Rihanny oraz Rare Beauty Seleny Gomez.

Supergoop!, czyli innowacyjna ochrona przeciwsłoneczna na co dzień

Supergoop! to kolejna nowość w Sephorze. To marka, które w całości zadedykowana jest ochronie przeciwsłonecznej, a ta konieczna jest nie tylko latem, ale przez cały rok.

"Codzienny filtr SPF to największy sekret urody Supergoop! Większość oznak starzenia skóry jest spowodowana działaniem promieni słonecznych, dlatego od ponad 15 lat tworzymy niespotykane dotąd filtry SPF z przemyślanymi składnikami, które wzbogacają Twoją pielęgnację. Poznaj nasze wyjątkowe formuły i rozwiązania dla wszystkich problemów skórnych, i odkryj SPF, który naprawdę pokochasz. Przemyślane składniki. Przyjemna w dotyku konsystencja. Testowane przez dermatologów" – pisze o sobie popularna marka.

Supergoop! zmienia sposób, w jaki świat myśli o ochronie przeciwsłonecznej, a ich produkty z filtrem SPF są odpowiednie dla każdego rodzaju i tonacji skóry. Co więcej, są świetne jako baza pod makijaż!

Profesjonalna analiza stanu skóry głowy z ASL

Podczas profesjonalnych wydarzeń specjalnych, które organizowane są w wybranych perfumeriach Sephora, można również skorzystać z konsultacji specjalistycznych z wykorzystaniem urządzenia diagnostycznego ASL. Jest to cyfrowy tester stanu skóry głowy i kondycji włosów.

Urządzenie ASL dostarczy informacji o stanie skóry, stanie utraty włosów, cechach włosów (takich jak grubość czy gęstość), wrażliwości skóry głowy oraz jej keratynizacji. Urządzenie bada również stan ujść mieszków włosowych. Spotkanie jest bezpłatne i trwa ok. 30 minut.

Informacje o wydarzeniach, podczas których skorzystać można z tej usługi, dostępne są na sephora.pl oraz w social mediach sieci perfumerii Sephora. Analiza stanu skóry głowy jest bezpłatna.

Artykuł powstał we współpracy z siecią perfumerii Sephora.