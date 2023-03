Co jeszcze Netflix pokaże w tym roku? Na liście jest m.in. "Wiedźmin", "Berlin" i "Lupin"

Netflix pokazał listę premier zagranicznych filmów i seriali na 2023 rok. Co na niej znajdziemy? Wśród nadchodzących produkcji oryginalnych jest sporo sequeli i spin-offów, a także zupełnie nowych filmów Zacka Snydera i Davida Finchera.

Pedro Alonso jako Berlin w spin-offie "Domu z papieru" Fot. "Berlin" / Netflix

Netflix wypuści w 2023 roku jeszcze sporo własnych filmów i seriali. Niektóre to murowane hity platformy.

Wśród nowości są m.in. "Berlin" (spin-off "Domu z papieru"), "FUBAR", "Griselda", "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów"

W tym roku zobaczymy też trzecie sezony "Lupina" i "Wiedźmina", a także takie filmy jak "Matka", "Tyler Rake 2" i "The Killer" oraz "Rebel Moon".

Netflix w tym roku szykuje premiery ponad 10 polskich filmów i seriali. Będziemy mogli zobaczyć m.in. "Znachora", "Pana Samochodzika i Templariuszy" i serialową adaptację powieści Jakuba Żulczyka "Informacja zwrotna". Poznaliśmy też zagraniczne tytuły, które wyjdą w tym roku.

Netflix Originals - lista premier na 2023 rok

Zagraniczne filmy Netfliksa w 2023:

Zagraniczne seriale Netfliksa w 2023:

Filmy i seriale Netfliksa 2023 - opisy zagranicznych produkcji

Poniższe filmy i seriale wyjdą w tym roku na Netfliksie - niektóre nie mają jednak podanej dokładnej daty. Opisy pochodzą od Netfliksa.

BERLIN (grudzień 2023)

Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

FUBAR (25 maja 2023)

Odkrycie rodzinnej tajemnicy skłania agenta CIA będącego o krok od emerytury do powrotu w teren w celu wykonania ostatniego zadania. Ten komediowy serial akcji opowiada o uniwersalnych relacjach rodzinnych na tle międzynarodowych rozgrywek szpiegowskich.

GRISELDA (2023)

Serial inspirowany życiem Griseldy Blanco, przebiegłej i ambitnej kolumbijskiej businesswoman, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco była oddaną matką oraz charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności. Potrafiła odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

REBEL MOON (22 grudnia 2023)

Kiedy spokojna kolonia na krańcu galaktyki zostaje zagrożona przez armię despotycznego Regenta Balisariusa, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością zostaje wysłana w poszukiwaniu wojowników z sąsiednich planet, którzy pomogą im stanąć do walki.

KRÓLOWA CHARLOTTA: OPOWIEŚĆ ZE ŚWIATA BRIDGERTONÓW (4 maja 2023)

Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie "Bridgertonów".

LUPIN część 3 (2023)

Ukrywający się Assane żyje z dala od żony i syna. Nie może jednak pogodzić się z ich cierpieniem i postanawia wrócić do Paryża, gdzie składa im szaloną propozycję – proponuje, że opuszczą Francję i zaczną nowe życie gdzie indziej. Jednak duchy przeszłości za sprawą nieoczekiwanego powrotu rujnują te śmiałe plany.

MATKA (12 maja 2023)

Zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej, uciekając przed groźnymi ludźmi.

THE KILLER (10 listopada 2023)

Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której – jak utrzymuje – nie ma nic osobistego. Na podstawie serii komiksów "Zabójca" autorstwa Alexisa Nolenta (tworzącego pod pseudonimem Matz) i rysownika Luca Jacamona wydanych w języku francuskim przez wydawnictwo Casterman.

TYLER RAKE 2 (16 czerwca 2023)

Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie "Tyler Rake 2", kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix "Tyler Rake: Ocalenie". Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

WIEDŹMIN sezon 3 (lato 2023)

Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt zabiera ją z Cintry, żeby znaleźć dla niej bezpieczną kryjówkę. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed każdym zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mają być bezpieczni i zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.