Evanescence zagra w Polsce i to jeszcze w tym roku! Bilety kupisz już za chwilę

Evanescence zapowiedziało koncert w Polsce! Nad Wisłę przyjadą w czerwcu tego roku, a bilety trafią do sprzedaży już za kilka dni. Oto wszystko, co wiemy o występie amerykańskiej grupy rockowej w Warszawie.

Fot. Peter Kaminski / WENN.com/agefotostock/East News

Evanescence już 5 czerwca 2023 roku przyjedzie do Polski. Amerykańska grupa rockowa z charyzmatyczną wokalistką, Amy Lee, wystąpi w Warszawie na Letniej Scenie Progresji.

To świetna informacja dla fanów, którzy czekali na koncert grupy 5 grudnia ubiegłego roku w Gliwicach. Evanescence miało wystąpić wraz z Within Temptation w Arenie Gliwice, ale niestety zespół nie mógł przyjechać z powodu nagłej choroby Lee (Within Temptation wystąpiło samo).

"Jesteśmy absolutnie załamani, że nie będziemy mogli zagrać dla was dzisiaj wieczorem. Naszą ekipę nieustannie nęka choroba, która mimo wszelkich działań zapobiegawczych, właśnie opanowała mój głos. Mój lekarz powiedział, że w takim stanie nie mogę występować, jeśli nie chcę go uszkodzić, więc robię wszystko, co mogę, żeby wyzdrowieć, byśmy mogli dokończyć tę trasę. Wiem, że jesteście rozczarowani, uwierzcie mi, że my też jesteśmy, to jest po prostu jedna z tych rzeczy, które są poza naszą kontrolą" – napisała wówczas Amy Lee w oświadczeniu do polskich fanów.

Evanescence w Warszawie. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Sprzedaż biletów na koncert Evanescence w Warszawie rozpocznie się już w poniedziałek, 27 marca. Jak informuje klub Progresja, cena będzie wynosić 219 zł w przedsprzedaży i 240 zł w dniu koncertu. Dla tych, którzy w grudniu nie zwrócili biletu i byli na koncercie Within Temptation w Gliwicach, na którym nie wystąpiło Evanescence, przewidziana została specjalna zniżka. Szczegóły zostaną podane w poniedziałek.

Koncert Evenescence poprzedzony będzie występem supportu. Na razie nie wiadomo, kto to będzie, ale artysta lub zespół zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition, organizator Mystic Festival.

Evanescence gra już od 28 lat

Evanescence, amerykański zespół rockowy, który powstał w Little Rock w stanie Arkansas w 1995 roku, zaczął karierę z przytupem – singiel "Bring Me To Life" z 2003 roku był megahitem i katapultował zespół na sam szczyt. Grupa, która zachwyciła również kolejnym hitem, "My Immortal", dostała za swój debiut dwie nagrody Grammy spośród sześciu nominacji.

"Evanescence robili to inaczej niż wszyscy, łącząc numetalowe ciosy z gotyckim zasępieniem, ale robili dobrze. O takim atucie jak Amy Lee, czyli jeden z najlepszych kobiecych głosów w rocku i metalu, nawet nie wspominamy… Nic dziwnego, że już po trzech znakomicie przyjętych albumach – 'Fallen' (2003), 'The Open Door' (2006) i 'Evanescence' (2011) – grupa ugruntowała swoją pozycję, jako jednego z najważniejszych nowych zjawisk na amerykańskiej scenie muzyki gitarowej" – pisze organizator koncertu Evanescence w Polsce w informacji prasowej.

"Na kolejną płytę Evanescence czekaliśmy prawie dekadę – 'The Bitter Truth' ukazała się wiosną 2021 roku i była idealnym comebackiem. Jak pisał brytyjski 'Metal Hammer', połączeniem tego, co 'emocjonalne, wzruszające i nieco przesadzone, mieszczącym się pomiędzy tym, co odważne i co dobrze znane'" – czytamy.

