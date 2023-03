Allan Krupa otworzył się na temat swojego związku. Padły nawet słowa o ślubie w Dubaju

Allan Krupa w najnowszym wywiadzie otworzył się na temat swojego związku. Podkreślił, że jest naprawdę szczęśliwy ze swoją ukochaną Angeliką. Syn Edyty Górnik wspomniał nawet o ślubie. Gdzie chciałby go wziąć?

Allan Krupa szczerze o swoim związku. Fot. VIPHOTO/East News

Allan Krupa w ubiegłym roku wkroczył w dorosłość i zrobiło się o nim głośno

Syn Edyty Górniak jest początkującym raperem, a w życiu prywatnym jest w związku z niejaką Angeliką. Czy młodzi planują ślub?

Allan jest jedynym synem Edyty Górniak ze związku z Dariuszem Krupą. Jego rodzice rozstali się, kiedy miał kilka lat. Przypomnijmy, że jego ojciec w 2014 roku spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła 63-letnia kobieta. Wówczas policja odnalazła przy Krupie kokainę, ale ostatecznie nie udowodniono, czy był pod jej wpływem.

W 2017 roku były mąż artystki został skazany na 6 lat więzienia, natomiast zwolniono go za dobre sprawowanie w czerwcu 2020 roku. Nie jest więc tajemnicą, że Allan wychowywał się bez ojca.

Allan w zeszłym roku skończył 18 lat i zaliczył debiut na scenie muzycznej. Przybrał artystyczny pseudonim "Enso" i próbuje swoich sił w rapie. Ma już nawet za sobą występ na sylwestrowej scenie w Zakopanem, gdzie pojawił się razem z mamą.

Allan szczerze o związku z Angeliką. Planują wspólną przyszłość?

Wiadomo też, że Allan jest w szczęśliwym związku z Angeliką, która robi karierę na TikToku. Krupa udzielił ostatnio wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym przyznał, że jest naprawdę szczęśliwy.

Czy zakochani mają już jakieś wspólne plany na przyszłość? – Nie chcę straszyć mojej ukochanej, żeby pomyślała, że ja się jej za miesiąc oświadczę (śmiech). Chociaż kto wie. Nigdy nie wiadomo! Super się nam żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału (…). Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze bardzo długo – mówił.

A czy są już gotowi na sformalizowanie swojego związku? – Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa (chodzi o wieżowiec w Dubaju – przyp. red.). To myślę, że tak (jestem gotów na ślub – przyp. red.). Nawet jak bym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie – dodał.

Dziennikarka podpytała go też, "skąd pomysł na ślub w tak prestiżowym miejscu, jakim jest Dubaj". – Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie? (…) Jak to miałoby się już wydarzyć, to powinno to być niesamowite i zapadłoby nam w pamięć do końca życia – stwierdził Allan.

W podsumowaniu wspomniał też o mamie. – Wychowywała mnie, żeby szanować nie tylko kobiety, ale wszystkich ludzi. Nawet dziś od czasu do czasu daje mi różne wskazówki, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej – zdradził.

A co Edyta Górniak sądzi o związku 18-latka?– Wygląda na to, że oboje są przy sobie szczęśliwi. Oczywiście przez to jest go dla mnie coraz mniej i muszę się do tego przyzwyczajać, bo jest to zupełnie nowe uczucie dla mamy... Ale chyba to także pozwoliło mi przedłużyć moją podróż. Jestem z powodu ich obojga bardzo szczęśliwa. Niech im się darzy! – podkreśliła entuzjastycznie w jednym z wywiadów.