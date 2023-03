Sondaż: Co Polacy myślą o refundacji in vitro? Odpowiedź jest prawie jednoznaczna

R ząd PiS zamknął program finansowania z budżetu państwa, zamykając tym samym tysiącom par drogę do urodzenia własnego dziecka. Jednak kolejne samorządy decydują się na refundację in vitro, mimo, że w Polsce leczenie niepłodności tą metodą jest niemożliwe na NFZ. Najnowszy sondaż wskazuje, co w tej sprawie sądzą Polacy i czy zabieg powinien być finansowany z budżetu państwa.