Adrian Klarenbach znika z TVP Info. Wiadomo, czym będzie się zajmował

To już oficjalne: Adam Klarenbach nie będzie już prowadził programów w TVP Info. W ostatnich tygodniach dziennikarz zniknął z anteny, spekulowano też o jego zawieszeniu o rozmowie z posłem Solidarnej Polski Mariuszem Kałużnym. TVP informuje, że Klarenbach nie został jednak zawieszony, a przeniesiony do TVP 3.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje, że Adrian Klarenbach nie będzie już prowadzić programów w TVP Info. Prezenter ostatni raz poprowadził wieczorny program "Minęła 20" w niedzielę 19 marca. "Fakt" wcześniej informował nieoficjalnie, że Klarenbach "był w grafiku, ale nie pojawiał się w pracy".

Dziennikarz z anteny TVP Info zniknął po rozmowie z posłem Solidarnej Polski Mariuszem Kałużnym. Gdy polityk stwierdził, że przekaże miesięczne uposażenie na cel charytatywny, jeśli tylko "znajdzie się osoba, która ma wyższą emeryturę niż Donald Tusk", Klarenbach sprawdził te dane. Po krótkiej przerwie przekazał: "Może śmiało szykować pan ten przelew" i przytoczył, że są osoby, które otrzymują wyższą emeryturę niż Tusk.

Jak przekazał Press.pl, dziennikarz dołączy do zespołu TVP 3 produkowanego przez Telewizyjną Agencję Informacyjną. Klarenbach nie komentuje sprawy, a TAI podkreśla jedynie, że ma "wzmocnić ogólnopolskie pasmo TVP 3".

Wcześniej media opisywały też znamienną reakcję Adriana Klarenbacha podczas dyskusji w studio TVP Info po śmierci syna posłanki KO, Magdaleny Filiks. – Niech pan spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii. Nie pozwolimy, żebyście zabijali polskie, niewinne dzieci. Nie pozwolimy na to. Dziękuję, panie redaktorze i do widzenia – zwrócił się do niego poseł KO, Artur Łącki.

Klarenbach na dłuższy moment zawiesił wówczas głos. – Tak zupełnie poważnie nie wiem za bardzo, z jakim kolejnym tematem wyjść, bo kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy, tak troszeczkę dziwnie i... – powiedział do innych gości. – Premier Włoch i papież, może to... – dodał.

